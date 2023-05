Королева рок-н-ролу пішла, але її спадщина вічна! Що відомо про життя, кар’єру та смерть Тіни Тернер

Напевно всі, хто любить рок-н-рол, знають ім’я легендарної співачки Тіни Тернер. Її ім’я знайоме навіть тим, хто не дуже захоплюється цим жанром музики. Навіть юні міленіали чули її хіт The Best і наспівували: “You are simply the best”. На жаль, Тіна Тернер померла на 83-му році життя після довгої боротьби із хворобою.

Померла Тіна Тернер: що відомо

Про смерть американської співачки повідомили на її офіційній сторінці в Instagram.

— З великим сумом ми повідомляємо про смерть Тіни Тернер. Своєю музикою та безмежною пристрастю до життя вона зачарувала мільйони шанувальників по всьому світу та надихнула зірок майбутнього.

Сьогодні ми прощаємося з дорогим другом, який залишає нам всю свою велику роботу: свою музику. Все наше сердечне співчуття звернене до її сім’ї. Тіно, ми дуже за тобою сумуватимемо, — йдеться у повідомленні.

Тіна Тернер: хвороба та стан здоров’я

В останні роки Тіна Тернер не приховувала, що має проблеми зі здоров’ям. У 2013 році вона пережила інсульт, а через кілька років у неї виявили рак кишківника.

Пізніше у співачки діагностували ниркову недостатність, у 2017 році співачці зробили операцію та пересадку нирки.

Коли їй виповнився 81 рік, у 2021 році Тіна Тернер випустила автобіографічний фільм, у якому розповіла, чому вирішила залишити сцену.

Тіна Тернер: кар’єра та нагороди

Кар’єра Тіни була довжиною півстоліття, за роки роботи вона отримала безліч нагород, серед яких вісім Греммі, а журнал Rolling Stone назвав її однією з найбільших співачок сучасності.

Якщо запитати у сучасних поколінь меломанів, які хіти Тіни Тернер вони знають, швидше за все у відповідь можна почути: The Best, What’s Love Got to Do With It, Private Dancer.

Ці пісні були хітами у 1980-х роках. Але свою кар’єру Тіна розпочала ще задовго до цих синглів. Навіть першу нагороду Греммі вона отримала у 1972 році у дуеті зі своїм першим партнером зі сцени та чоловіком Айком (Ike & Tina Turner). А співати почала ще у 1960-х роках.

1978-го шлюбу Тіни та Айка прийшов кінець, і Тіна почала виступати самостійно. Більшість сумнівалися, що вона зможе досягти успіху одна наприкінці 1970-х у США. Більшість посилалася на її расу, але потужний і хрипкий вокал разом з ексцентричними рухами тіла завоювали серця мільйонів не тільки в Америці. І незабаром Тіну почали називати королевою рок-н-ролу.

Тіну Тернер двічі включали до Зали слави рок-н-ролу: вперше 1991 року разом з Айком, вдруге — 2021-го як сольну виконавицю.

Її пісня What’s Love Got to Do With It, записана у 1984 році, не лише стала головним хітом Тіни, а й частиною всесвітньої музичної спадщини.

Дедалі більше світових улюбленців розповідають, що йдуть зі сцени через хворобу. Раніше Селін Діон розповіла про невиліковну хворобу та як вона вплинула на її кар’єру.

