Шоу-біз

Королева рок-н-ролу пішла, але її спадщина вічна! Що відомо про життя, кар’єру та смерть Тіни Тернер

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Травня 2023, 09:00
Тіна Тернер померла: що відомо про кар'єру та смерть співачки
Фото: Depositphotos

Більше новин
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2023
Омлет зі шпинатом та броколі: рецепт від нутриціологині
Омлет зі шпинатом та броколі: простий рецепт корисної страви від нутриціологині
Микита Брозгаль
Народився у сорочці, а вижив — у Бахмуті! Неймовірна історія порятунку хлопчика, який був у п’яти сантиметрах від смерті
Укрпошта
Мир — найвища цінність людства: що відомо про нові марки від Укрпошти
Дивитись більше

Матеріали по темі

KOLA
Нікого не граю та не намагаюся здаватись кращою: співачка KOLA про бажання обіймати музикою та найщемкіші моменти війни
Тай Арнольд
Це саме та історія, яку хочу розповісти про Україну: режисер Тай Арнольд про створення кліпу для Imagine Dragons
Loreen
Представниця Швеції на Євробаченні 2023: хто така Loreen та про що пісня Tattoo
Noa Kirel – Unicorn: переклад пісні з якою виступить Ізраїль на Євробаченні 2023
Noa Kirel — Unicorn: що відомо про учасницю Євробачення-2023 з Ізраїля та про що її пісня

Відео
0:05:29
Микита Брозгаль

Народився у сорочці, а вижив — у Бахмуті! Неймовірна історія порятунку хлопчика, який був у п’яти сантиметрах від смерті
0:04:15
Укрпошта
Мир — найвища цінність людства: що відомо про нові марки від Укрпошти
Карта бойових дій в Україні
Ворожі БпЛА не витримують зіткнення із ЗСУ: карта бойових дій в Україні 25 травня в режимі онлайн
0:05:27
Яка зарплата в українських військових: прикрі випадки
Подачка у 600-800 грн. Чому деякі військові отримують копійчану зарплату та як розв’язати цю проблему
0:04:34
Сміттєзвалища переповнені відходами руйнації — масштаб проблеми
Росія влаштовує нам сміттєзвалища. Міста переповнені відходами руйнації — що з ними робити
0:05:55
Родини загиблих рятувальників не можуть отримати пільги
Указ президента чиновникам не аргумент? Чому родини загиблих рятувальників не можуть отримати пільги
0:05:42
Тепер БПЛА можна експортувати з Польщі простіше
Бюрократичне пекло закінчилось? Як експорт дронів з Польщі в Україну став простішим
0:04:40
Школа у Сумській область зруйнована росіянами
Пережила фашистів, але не росіян… Жахлива історія школи у Сумській області
Карта бойових дій в Україні
Інформаційні маніпуляції росіян та переповнені лікарні: карта бойових дій в Україні 24 травня в режимі онлайн
0:03:17
Музей Григорія Сковороди
Вогонь його не торкнувся навіть! Росіяни обстріляли музей Григорія Сковороди у Харкові, але пам’ятник філософу вистояв
Більше відео
Вознесіння Господнє - що не можна і що можна робити
Читати далі
І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — коли віряни святкують Вознесіння Господнє 2023
Омлет зі шпинатом та броколі: рецепт від нутриціологині
Читати далі
Омлет зі шпинатом та броколі: простий рецепт корисної страви від нутриціологині

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь