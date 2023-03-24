Шоу-биз

Правильное начало дня: программа Утро в большом городе возвращается сразу на три телеканала

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 марта 2023, 13:30
Ранок у великому місті повертається: дата прем'єри, нові ведучі та де дивитися

Больше новостей
Коли сіяти майори у відкритий ґрунт навесні 2023: терміни посіву
Помни, они любят тепло! Когда сеять майоры в открытый грунт
Всесвітній день боротьби з туберкульозом: дата та значення
Угрожает всем, но лечится — во Всемирный день борьбы с туберкулезом рассказываем об этой болезни
Мясо по-французски
Просто и вкусно: рецепт приготовления мяса по-французски
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Киви
“Украина сейчас воюет за весь мир, все это понимают”: история медика из Новой Зеландии, которая воюет в ВСУ
Нова марка Укрпошта: відкрито передзамовлення марки Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель
Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель — новая марка Укрпочты: где заказать
Як після закінчення школи за кордоном вступати в український ВНЗ
Окончил(-а) школу за границей, но мечтаешь учиться в Украине? Как поступать в ВУЗы 2023

Видео
Карта бойових дій в Україні 24.03.2023 онлайн

Позиционные бои в Бахмуте и отражение вражеских атак: карта боевых действий в Украине 24 марта в режиме онлайн
0:02:56
Модернизированные военные машины
Воевать можно и модернизированным: как волынское ТрО превращает металлолом в оружие против оккупантов
0:02:31
Одежда для животных
Сменила профессию, шьет одежду для животных и донатит! История переселенки из Николаевской области
0:03:51
Новогригорьевка обстрел
Я упала на колени перед домом и плакала: село Новогригорьевка враг разрушил на 90%
0:03:35
Шелтери для ВПО
Новые бесплатные шелтеры для ВПЛ: Прикарпатье принимает переселенцев
0:04:29
Врачи в Польше
Помогают нашим беженцам за границей: как украинские медики нашли работу в Польше
0:04:08
Стих за донат
Стих за донат: маленькие школьники нашли собственный способ волонтерства
0:04:19
Как готовят военных
Броня не терпит слабых рук: как происходит физическая обучение военнослужащих
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве: интервалы, пересадки и закрытые станции
0:04:05
Укроборонпром виготовляє танкові снаряди разом з країною НАТО
Укроборонпром работает! Новые танковые снаряды в совместном производстве с НАТО
Больше видео
Мясо по-французски
Читать дальше
Просто и вкусно: рецепт приготовления мяса по-французски
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь