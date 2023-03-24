Правильное начало дня: программа Утро в большом городе возвращается сразу на три телеканала

Утро — главная часть нашего дня, от его начала зависит настроение и мотивация на выполнение дальнейших заданий. Утро должно начинаться с положительных и интересных новостей. В этом украинцам помогают утреннее шоу. На экраны телевизоров возвращается программа Утро в большом городе в обновленном формате.

Утро в большом городе: что известно о новом формате

Ранее Утро в большом городе выходило на телеканале ICTV, но он продолжает свою борьбу на информационном фронте в телемарафоне Єдині новини. Утро в большом городе будут транслировать три телеканала: ICTV2, СТБ и Новый канал.

Премьера состоится уже 28 марта, программа будет выходить со вторника по пятницу — с 7:00 до 8:00.

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Также в программе зрители увидят объединение любимых ведущих с разных телеканалов: Юлия Зорий, Григорий Решетник, Надежда Матвеева, Роман Мищеряков, Сергей Лиховида и Григорий Герман.

Медиагруппа Starlight Media решила объединить самые рейтинговые каналы страны, чтобы совместными усилиями поддерживать и заряжать в сложное время зрителей и вместе встречать утро среди своих.

— Мы объединились с другими каналами нашей группы — СТБ и Новым каналом — для того, чтобы это утро было действительно в большом городе.

Наши каналы имеют разноплановые аудитории и охватывают зрителей всех возрастов по всей стране. Сейчас мы убедились в силе единения, поэтому для победы объединились и наши редакционные команды холдинга.

Хотим, чтобы каждый зритель нашел что-то интересное для себя, поэтому любимые ведущие трех основных каналов страны будут встречать утро вместе, — рассказывает исполнительный продюсер Утра в большом городе Дмитрий Слободян.

Ведущая Юлия Зорий подчеркнула, что в программе будут рассказывать разные истории украинцев, живущих в оккупации, под обстрелами, вынужденно выехавших за границу.

— Мы расскажем, с какими трудностями они сталкиваются, посоветуем, как лучше решать определенные вызовы.

У нас будет специальная рубрика, где мы с психологами будем разбирать запросы зрителей и помогать справляться со стрессом, — сообщила она.

Кроме психологической и эмоциональной поддержки, ведущие будут проливать свет на самые разные темы: от новейших технологий, культуры до историй из жизни украинских и мировых звезд.

В программе будут показывать зрителям, чем живет мир и наша страна. В эфире особое внимание будет уделяться теме здоровья: оздоровительным практикам, современным тенденциям здорового образа жизни и действенным методам физического и эмоционального восстановления.

— Надеюсь, что полезная, но легко представленная информация из сюжетов утреннего шоу будет заряжать украинцев хорошим настроением и энергией на весь день.

А я, в свою очередь, обещаю добавить к этому заряду еще и немного юмора. Очень хочется делать утра наших людей позитивными и познавательными. И если у нас это получится, буду по-настоящему счастлив, — сказал телеведущий Роман Мищеряков.

Мы каждый день рассказываем о сильных украинцах, но еще тысячи историй ждут рассказа. Ранее мы рассказывали о новом проекте Позывной Надежда: когда премьера и что о нем известно.

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