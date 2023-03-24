Правильний початок дня: програма Ранок у великому місті повертається відразу на три телеканали

Ранок — головна частина нашого дня, від його початку залежить настрій та мотивація на виконання подальших завдань. Тож ранок має розпочинатися з позитивних та цікавих новин. У цьому українцям допомагають ранкові шоу. На екрани телевізорів повертається програма Ранок у великому місті в оновленому форматі.

Ранок у великому місті: що відомо про новий формат

Раніше Ранок у великому місті виходив на телеканалі ICTV, але він продовжує свою боротьбу на інформаційному фронті у телемарафоні Єдині новини. Тож Ранок у великому місті транслюватимуть три телеканали: ICTV2, СТБ і Новий канал.

Прем’єра відбудеться вже 28 березня. Програма виходитиме з вівторка по пʼятницю — з 7:00 до 8:00.

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Також у програмі глядачі побачать об’єднання улюблених ведучих з різних телеканалів: Юлія Зорій, Григорій Решетник, Надія Матвєєва, Роман Міщеряков, Сергій Лиховида і Григорій Герман.

Медіагрупа Starlight Media вирішила обʼєднати найрейтинговіші канали країни, щоб спільними зусиллями підтримувати і заряджати у складний час глядачів та разом зустрічати ранок серед своїх.

— Ми обʼєдналися з іншими каналами нашої групи — СТБ та Новим каналом — для того, щоб цей ранок був дійсно у великому місті.

Наші канали мають різнопланові аудиторії й охоплюють глядачів різного віку по всій країні. Зараз ми переконалися у силі єднання, тому задля перемоги обʼєднались і наші редакційні команди холдингу.

Хочемо, щоб кожен глядач знайшов щось цікаве для себе, тому тепер улюблені ведучі трьох основних каналів країни зустрічатимуть ранок разом, — розповідає виконавчий продюсер Ранку у великому місті Дмитро Слободян.

Ведуча Юлія Зорій наголосила, що у програмі розповідатимуть різні історії українців, які живуть в окупації, під обстрілами, тих, хто вимушено виїхав за кордон.

— Ми розкажемо, з якими складнощами вони стикаються, порадимо, як краще вирішувати певні виклики.

У нас буде спеціальна рубрика, де ми з психологами розбиратимемо запити глядачів і допомагатимемо справлятися зі стресом, — повідомила вона.

Окрім психологічної та емоційної підтримки, ведучі проливатимуть світло на найрізноманітніші теми: від новітніх технологій, культури до історій з життя українських та світових зірок.

У програмі показуватимуть глядачам, чим живе світ і наша країна. В ефірі особливу увагу приділятимуть темі здоров’я і розповідатимуть про оздоровчі практики, сучасні тенденції здорового способу життя та дієві методи фізичного й емоційного відновлення.

— Сподіваюся, що корисна, але легко подана інформація з сюжетів ранкового шоу заряджатиме українців гарним настроєм та енергією на весь день.

А я, своєю чергою, обіцяю додати до цього заряду ще й трішечки гумору. Дуже хочеться робити ранки наших людей позитивними та пізнавальними. І якщо у нас це вийде, буду по-справжньому щасливим, — сказав телеведучий Роман Міщеряков.

Ми щодня розповідаємо про сильних українців, але ще тисячі історій чекають розповіді. Раніше ми розповідали про новий проект Позивний Надія: коли прем’єра та що про нього відомо.

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