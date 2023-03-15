Позивний Надія! Проект про незламних та сміливих українських жінок: коли прем’єра та де дивитися

Українські жінки неймовірні! Щодня вони роблять речі, які здаються непосильними: повертають до життя військових на передовій і самі зі зброєю в руках виборюють нашу свободу. Проїжджають тисячі кілометрів та привозять гуманітарну допомогу, у найтяжчих ситуаціях створюють відчуття безпеки та затишку для своїх дітей, навіть коли зовсім поруч звучать вибухи. Повномасштабна війна змінила життя кожної. Жінки стали щитом, захистом, допомогою, а для когось і останньою надією.

Ми повинні знати історії наших геройок! 19 березня в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем‘єра проекту власної розробки — Позивний Надія. Щонеділі о 22:00 глядачі зможуть побачити нові історії жінок, чия сила і незламність міцніші за зброю.

Позивний Надія: про що проект

Ведучою проекту стала Надія Матвєєва. Вона зазначає, що Позивний Надія — про незламність нашої нації і жіноче обличчя війни.

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— Кожна історія — про свідомий вибір жінки захищати Україну: рятуючи поранених, допомагаючи дітям, приймаючи пологи у бомбосховищі, працюючи на інформаційному фронті або ставши до лав ЗСУ.

Кожна з наших героїнь гідна носити позивний Надія, адже в надскладних умовах війни власним прикладом дарує віру і впевненість у перемозі над ворогом, — розповідає Надя Матвєєва.

У кожному випуску проекту ведуча зустрінеться з однією з героїнь, щоб разом розказати глядачам, чим вона займалася до війни і як виглядає її фронт сьогодні.

Надя Матвєєва розповідає історії кількох українок:

— Віра — акушерка Чернігівського пологового будинку. 42 дні не полишала свого робочого місця у бомбосховищі, де разом з колегами приймала пологи.

Наталя — львівська провідниця. Залишивши своїх донечок сестрі у Львові, вона стала порятунком для тисячі дітей та жінок, які вимушені були виїжджати з країни на евакуаційних потягах.

Вони, як і інші героїні нашого проекту, вважають, що просто роблять свою справу, але це героїчні жінки, якими має пишатися вся країна, — наголошує Матвєєва.

Знімати проект почали ще у січні 2023 року, знімання тривають і досі. У кожному випуску ведуча вирушає туди, де проходив особистий фронт героїні випуску: у шелтер для внутрішньо переміщених осіб, зруйновану окупантами сільську школу, вагон евакуаційного потягу тощо.

Не пропусти нагоди познайомитися ближче зі сміливими українками. Дивись проект Позивний Надія вже з 19 березня на СТБ.

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