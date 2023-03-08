Розповіді

Про оборону Маріуполя, полон та повернення додому. Історія незламної Афіни, що допомагала оборонцям не падати духом

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 08 Березня 2023, 19:00
Історія військової психологині Афіни про оборону Маріуполя та полон

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