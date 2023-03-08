Про оборону Мариуполя, плен и возвращение домой. История несокрушимой Афины, которая помогала защитникам не падать духом

Она помогала нашим защитникам не падать духом, сама получила ранения, пережила ужасы Азовстали и российский плен. Военный психолог с позывным Афина встретила полномасштабную войну в Мариуполе, где за судьбой девушки и ее собратьев из морской пехоты наблюдала вся страна.

Вернуться домой девушке удалось несколько месяцев назад. Здесь ее ждал долгий процесс реабилитации, продолжения службы и жизни в новом городе.

Девушка не изменяла девизу морской пехоты “Верный всегда”. Осталась верна себе, убеждениям и стране. Такой, говорит военный психолог Анастасия, была всегда.

Сейчас также смотрят

Ее служба началась еще в 2014 году в родном Николаеве. Девушка как раз заканчивала учебу в вузе и просто не смогла находиться в стороне. Ее мотивировала бригада, которая передислоцировалась из оккупированного Крыма (36-я отдельная бригада морской пехоты), и вернувшиеся на материковую часть Украины люди. Ее бригада вместе с полком Азов защищала Мариуполь.

Об обороне Мариуполя и плене

Женщина вспоминает, как на прошлое 8 марта, несмотря на тяжелые бои, мужчины привезли девушкам цветы и поздравили их. Хотя всем девушкам было не до праздника, но это было приятно.

Поэтому Анастасия вспоминает те страшные дни не только с болью, но и с улыбкой. Говорит, не только она помогала защитникам не падать духом, но они беспокоились о своей Афине. На комбинате Ильича она получила ранения, однако тяжелее всего оказалось не это.

— Гибель каждого — болезненна. И каждый погиб, защищая свою страну, независимость нашей страны. Очень хочется вернуть то время, когда все у нас было хорошо, когда все были живы, — говорит Афина.

Мысли о том, что все будет хорошо, помогали выживать на Азовстали. А потом и в плену, где Анастасия вместе с собратьями провела долгих пять месяцев. Несмотря на нехватку нормального питания и пытки, самой тяжелой для девушки была неволя.

Понимание того, что ты находишься в тылу у врага. Что он там за дверью. Очень больно было от того, что было с нашими ребятами, — делится Анастасия.

Женщина не очень охотно вспоминает дни в плену, потому что это может навредить ее собратьям, которые до сих пор там находятся. Она акцентирует, что нужно делать все, чтобы поскорее всех вернуть.

О возвращении домой

Афина вспоминает о своем возвращении домой и называет это своим вторым днем рождения.

— Кто-то молится из девушек, у кого-то слезы на глазах. Я сидела и думала: “Боже, только бы повезло”. Нам говорили, когда мы были в плену, что обмены срываются. Я очень боялась, что вот-вот это счастье, а потом что-то изменится, — вспоминает Анастасия.

Она рассказывает, как на обмене все стояли с опущенными головами, а затем к ним подошел представитель Украины и сказал: “Девушки, поднимите головы, вы больше не задержанные. Вы дома, на родной земле”.

Дома Анастасию ждала мать и друзья. Они делали все для ее возвращения и последующей реабилитации. Впрочем, восстановление продолжается до сих пор. Что касается жизни после плена, то она проходит в новом для Афины городе — в Одессе. Здесь она продолжает службу, поддерживает родных военнопленных и мечтает о лучшем будущем для себя и страны.

Ранее мы рассказывали историю боевого медика Марины Голинько, которая прошла российский плен.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!