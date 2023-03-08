Рассказы

Про оборону Мариуполя, плен и возвращение домой. История несокрушимой Афины, которая помогала защитникам не падать духом

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 08 марта 2023, 19:00
Історія військової психологині Афіни про оборону Маріуполя та полон

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