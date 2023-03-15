Позивний Надія! Проект о несокрушимых и смелых украинских женщинах: когда премьера и где смотреть

Украинские женщины невероятные! Каждый день они делают вещи, которые кажутся непосильными: возвращают к жизни военных на передовой и сами с оружием в руках борются за нашу свободу. Проезжают тысячи километров и привозят гуманитарную помощь, в тяжелых ситуациях создают ощущение безопасности и уюта для своих детей, даже когда совсем рядом звучат взрывы. Полномасштабная война изменила жизнь каждой. Женщины стали щитом, защитой, помощью, а для кого-то и последней надеждой.

Мы должны знать истории наших героев! 19 марта в эфире телеканала СТБ состоится премьера проекта собственной разработки — Позивний Надія. Каждое воскресенье в 22:00 зрители смогут увидеть новые истории женщин, чья сила и несокрушимость крепче оружия.

Позивний Надія: о чем проект

Ведущей проекта стала Надя Матвеева. Она отмечает, что Позивний Надія о несокрушимости нашей нации и женском лице войны.

Сейчас также смотрят

— Каждая история — о сознательном выборе женщины защищать Украину: спасая раненых, помогая детям, принимая роды в бомбоубежище, работая на информационном фронте или став в ряды ВСУ.

Каждая из наших героинь достойна носить позывной Надежда, ведь в сверхсложных условиях войны собственным примером дарит веру и уверенность в победе над врагом, — рассказывает Надя Матвеева.

В каждом выпуске проекта ведущая встретится с одной из героинь, чтобы вместе рассказать зрителям, чем она занималась до войны и как выглядит ее фронт сегодня.

Надя Матвеева рассказывает истории нескольких украинок:

— Вера — акушерка Черниговского роддома. 42 дня не покидала своего рабочего места в бомбоубежище, где вместе с коллегами принимала роды.

Наталья — львовская проводница. Оставив своих дочерей сестре во Львове, она стала спасением тысячи детей и женщин, которые вынуждены были выезжать из страны на эвакуационных поездах.

Они, как и другие героини нашего проекта, считают, что просто делают свое дело, но это героические женщины, которыми должна гордиться вся страна, — отмечает Матвеева.

Снимать проект начали еще в январе 2023 года, съемки продолжаются до сих пор. В каждом выпуске ведущая отправляется туда, где проходил личный фронт героини выпуска: в шелтер для внутренне перемещенных лиц, разрушенную оккупантами сельскую школу, вагон эвакуационного поезда и т.д.

Не упусти возможности познакомиться поближе со смелыми украинками. Смотри проект Позивний Надія уже с 19 марта на СТБ.

Ранее мы рассказывали историю врача эвакуационного отделения Лилии о работе на фронте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!