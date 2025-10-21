Ужасающий 4: дата выхода — неужели это будет эпический конец для клоуна Арта

Ты мог (могла) видеть не один мем с клоуном Артом в соцсетях. Мимика героя завирусилась и его использовали для разных шуток. Но на самом деле Арт не такой смешной, как кажется. Он — жестокий убийца. В трех частях фильма Ужасающий его жертвы сильно страдали.

Но, несмотря на то, что это жестокий фильм ужасов, он понравился многим зрителям. Люди ищут, когда выйдет Ужасающий 4 и что известно о фильме.

Ужасающий 4: что известно

Вероятно, Ужасающий 4 станет финалом приключений клоуна Арта. Ведь создатель франшизы Дэмиен Леоне рассказал в интервью Variety, что следующая часть может стать последней.

Он уточнил, что нет однозначного ответа относительно того, сколько еще фильмов он снимет, прежде чем закончить сагу Ужасающего.

— Я не вижу, чтобы это выходило за рамки еще одного-двух фильмов. Только время покажет. На этот момент все, что я могу сказать с уверенностью, это то, что я знаю, чем это закончится, и это будет эпически, — прокомментировал Леоне.

Исполнители главных ролей также имеют определенные мнения по поводу того, что хотят видеть в новом фильме.

В интервью The Direct Дэвид Говард Торнтон хотел бы больше исследовать человеческую сторону Арта. По его словам, он никогда не хотел, чтобы клоун был однобоким персонажем.

Я хочу показать, что у него действительно есть эмоции, и он не просто садист-убийца, — акцентировал Торнтон.

Также он добавил, что очень любит истории, когда герою и злодею приходится заключать неудобный союз.

Актриса Лорен ЛаВера — исполнительница роли Сиенны — говорит, что не хочет, чтобы история между Сиенной и Артом продолжалась вечно. Она считает, что эти отношения должны прийти к кульминации.

Что касается Сиенны, я хочу увидеть, с какими препятствиями она столкнется, и надеюсь, она воссоединится со своей маленькой двоюродной сестрой, — комментирует ЛаВера.

Ужасающий 4: дата выхода

О выходе фильма Ужасный 4 официально заявили после выхода третьей части. А теперь на сайте IMDb появилась дата выхода — 1 октября 2026 года.

Напомним, что вторая и третья часть имели большой успех, а разница между ними составляла два года.

