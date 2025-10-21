Жахливий 4: дата виходу — невже це буде епічний кінець для клоуна Арта

Ти міг (могла) бачити не один мем з клоуном Артом у соцмережах. Міміка героя завірусилася і його використовували для різних жартів. Але насправді Арт не такий смішний, як здається. Він — жорстокий убивця. В трьох частинах фільму Жахливий його жертви сильно страждали.

Та попри те, що це жорстокий фільм жахів, він сподобався багатьом глядачам. Люди шукають, коли вийде Жахливий 4 та що відомо про фільм.

Жахливий 4: що відомо

Ймовірно, Жахливий 4 стане фіналом пригод клоуна Арта. Адже творець франшизи Демієн Леоне розповів в інтерв’ю для Variety, що наступна частина може стати останньою.

Він уточнив, що не має однозначної відповіді щодо того, скільки ще фільмів він зніме, перш ніж закінчити сагу Жахливого.

— Особисто я не бачу, щоб це виходило за рамки ще одного-двох фільмів. Лише час покаже. На цю мить все, що я можу сказати з упевненістю, це те, що я знаю, чим це закінчиться, і це буде епічно, — прокоментував Леоне.

Виконавці головних ролей також мають певні думки щодо того, що хочуть бачити у новому фільмі.

В інтерв’ю для The Direct Девід Говард Торнтон хотів би більше дослідити людську сторону Арта. За його словами, він ніколи не хотів, щоб клоун був однобоким персонажем.

Я хочу показати, що у нього насправді є емоції, і він не просто садист-вбивця, — акцентував Торнтон.

Також він додав, що дуже любить історії, коли герою і лиходієві доводиться укладати незручний союз.

Акторка Лорен ЛаВера — виконавиця ролі Сієнни — говорить, що не хоче, щоб історія між Сієнною та Артом тривала вічно. Вона вважає, що ці стосунки мають дійти до кульмінації.

Що стосується Сієнни, я хочу побачити, з якими перешкодами вона зіткнеться, і сподіваюся, вона возз’єднається зі своєю маленькою двоюрідною сестрою, — коментує ЛаВера.

Жахливий 4: дата виходу

Про вихід фільму Жахливий 4 офіційно заявили після виходу третьої частини. А тепер на сайті IMDb з’явилася дата виходу — 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що друга і третя частина мали великий успіх, а різниця між ними також становила два роки.

Якщо ти цікавишся, чому люди люблять горори, то раніше ми розповідали, чому люди дивляться фільми жахів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!