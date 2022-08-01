Шоу-биз

Ужасная война заставляет совершать добрые поступки: актер Константин Войтенко нашел новое любимое занятие

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 августа 2022, 21:30
Костянтин Войтенко
Фото: Instagram, Новый канал

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