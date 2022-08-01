Ужасная война заставляет совершать добрые поступки: актер Константин Войтенко нашел новое любимое занятие

Кто бы мог подумать, что война вместе с болезненными потерями принесет интересные находки. Кто-то понял, чем хочет заниматься, а у некоторых появились новые действительно хорошие друзья. Так и Константин Войтенко нашел новое любимое занятие.

Актер сериала от Нового канала Домик на счастье в YouTube-проекте украинской телеведущей Милы Еремеевой Очима правди поделился, что ему нравится делать добро и он будет скучать по этому, когда мы победим.

Мы сейчас делаем очень хорошее дело и будем скучать, как бы это ни звучало.

Однако Константин Войтенко подчеркнул, что, несмотря ни на что, нужно делать все возможное, чтобы максимально приблизить победу. А уже потом улыбаясь и с гордостью оглядываться на все сделанное добро.

Победить, а потом оглянуться назад и сказать: “Ну, это было так, как надо”.

Актер с первых дней полномасштабной войны объединил силы с профессиональным танцовщиком Антоном Нестерко, чтобы помогать украинским военным.





Сам Константин Войтенко делится, что за эти несколько месяцев ощутил колоссальные внутренние изменения и превратился из человека творческой профессии в настоящего волонтера. Будто стал совсем другим или попал в параллельное измерение.

Мне кажется, что и не было другой жизни. Вот сейчас — моя жизнь. Я так привык к ней. Думаю, что после войны даже буду немного скучать.

Однако Константин Войтенко надеется, что для украинцев со временем добрые дела станут хорошей традицией и после окончания войны. А сплоченность станет основой построения нации.

Несмотря на то, что идет ужасная война, она все же заставляет совершать хорошие поступки. И мне кажется, это на всю жизнь!

Некоторые украинские звезды готовы творить добро весь остаток своей жизни и взять на себя ответственность за другого человека. Читай, как Тимур Мирошниченко с женой решились на усыновление ребенка.

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