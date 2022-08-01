Жахлива війна змушує робити добрі вчинки: актор Костянтин Войтенко віднайшов нове улюблене заняття

Хто б міг подумати, що війна разом з болючими втратами принесе цікаві знахідки. Хтось зрозумів, чим хоче займатись, а у декого з’явились нові дійсно добрі друзі. Так і Костянтин Войтенко віднайшов нове улюблене заняття.

Актор серіалу від Нового каналу Будиночок на щастя у YouTube-проекті української телеведучої Міли Єремєєвої Очима правди поділився, що йому подобається робити добро і він сумуватиме за цим, коли ми переможемо.

Ми зараз робимо дуже добру справу й будемо сумувати, хоч як би це не звучало.

Проте Костянтин Войтенко наголосив, що попри все потрібно робити усе можливе, щоб максимально пришвидшити перемогу. А вже потім усміхнено і згорда озиратись на все зроблене добро.

Перемогти, а потім озирнутися назад і сказати: “Ну, це було так, як треба”.

Актор з перших днів повномасштабної війни об’єднав сили з професійним танцівником Антоном Нестерком, щоб допомагати українським військовим.





Сам Костянтин Войтенко ділиться, що за ці кілька місяців відчув колосальні внутрішні зміни з людини творчої професії у справжнього волонтера. Неначе став зовсім іншим чи потрапив у паралельний вимір.

Мені здається, що й не було іншого життя. Ось зараз — моє життя. Я так звик до нього. Думаю, що після війни навіть трохи сумуватиму.

Однак Костянтин Войтенко сподівається, що для українців згодом добрі справи стануть гарною традицією й після закінчення війни. А згуртованість стане основою побудови нації.

Незважаючи на те, що йде жахлива війна, вона все-таки змушує робити хороші вчинки. І мені здається, це на все життя!

Деякі українські зірки готові творити добро решту свого життя та взяти на себе відповідальність за іншу людину. Читай, як Тимур Мірошниченко з дружиною наважились на усиновлення дитини.

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