В любом случае он Избранный: Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара за Матрицу на исследование лейкемии

Пока весь мир спорит о новой части фильма Матрица, Киану Ривз снова дает человечеству шанс поверить в его избранность.

О скромности и доброте актера и без того давно ходят легенды. Чего только стоят истории о поездках Киану в метро и его привычке уступать место. Однако для других “избранный” миллионами сердец поклонников ничего не жалеет.

Как сообщает британское издание Lad Bible, актер пожертвовал 70% своего гонорара, составляющего примерно $31,5 млн, на исследование лейкемии.

Киану Ривз давно разбирается в этой теме, так как его младшая сестра Ким почти десять лет боролась с раком крови. Актер, в свою очередь, оказывал поддержку не только финансово, но и все время пытался быть с ней рядом.

Даже когда сестра вошла в ремиссию в 2001 году, Киану не бросил это дело и тайно создал собственный фонд, который помогает детским больницам и исследованиям раковых заболеваний.

Я не люблю указывать свое имя. Для этого я просто позволю фонду делать то, что он делает, — сказал Киану Ривз в одном из своих давних интервью.

Не столь важно, в каком виде вы запомните актера: грустный с булкой в ​​руках Киану, мстительный Джон Уик, послушный Томас Андерсон или сверхъестественный Нео. В любом случае он останется хорошим примером для подражания, даже если избранным его называют только на большом экране.

Однако если вы еще не успели посмотреть новый фильм с участием актера, то читайте нашу рецензию на Матрицу: Воскрешение. По секрету: мы очень старались рассказать все без спойлеров.