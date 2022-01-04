У будь-якому разі він Обраний: Кіану Рівз пожертвував 70% гонорару за Матрицю на дослідження лейкемії

Поки весь світ сперечається через нову частину фільму Матриця, Кіану Рівз знову дає людству шанс повірити в його обраність.

Про скромність та доброту актора і без того давно ходять легенди. Чого лише варті історії про поїздки Кіану в метро, допомогу пасажирам літака та його звичку поступатися місцем. Проте для інших “обраний” мільйонами сердець шанувальників нічого не жалкує.

Як повідомляє британське видання Lad Bible, актор пожертвував 70% свого гонорару, що становить приблизно $31,5 млн, на дослідження лейкемії.

Кіану Рівз давно знається на цій темі, оскільки його молодша сестра Кім майже десять років боролася з раком крові. Актор своєю чергою проявляв підтримку не лише фінансово, але й увесь час намагався бути з нею поряд.

Навіть коли його сестра увійшла в ремісію у 2001 році, Кіану не покинув цієї справи й таємно створив власний фонд, який допомагає дитячим лікарням та дослідженням ракових захворювань.

Я не люблю вказувати своє ім’я. Для цього я просто дозволю фонду робити те, що він робить, — сказав Кіану Рівз в одному зі своїх давніх інтерв’ю.

Не так важливо, в якому вигляді ви запам’ятаєте актора: сумний із булкою в руках Кіану, мстивий Джон Вік, слухняний Томас Андерсон чи надприродній Нео. У будь-якому разі він залишиться хорошим прикладом для наслідування, навіть якщо обраним його називають лише на великому екрані.

Проте якщо ви ще не встигли подивитись новий фільм з участю актора, то читайте нашу рецензію на Матрицю: Воскресіння. І так, ми намагались розповісти все без спойлерів.