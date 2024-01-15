Здоровые отношения с гаджетами и оригинальные методы поощрения: ведущие Starlight Media поделились советами по воспитанию детей

Воспитывать детей — настоящее искусство. Научиться этому можно только на собственном опыте, но иногда советы не будут лишними. Наши ведущие новостей Starlight Media рассказали, какие правила воспитания детей имеют и поделились полезными советами.

Ведущие Starlight Media поделились полезными советами по воспитанию детей

Андрей Ковальский

Ведущий Фактов ICTV Андрей Ковальский рассказывает, что после начала полномасштабной войны он вместе с женой, как и многие другие семьи, столкнулся с “недетскими” проблемами в воспитании детей.

Дети не должны жить в подвалах, слышать и видеть взрывы, играть не в куклы или машинки, а в бомбоубежище. Поэтому самое главное для нас, как для родителей, сохранить детей не только физически, но и ментально.

— То, что не видно на первый взгляд, может стать роковым в будущем. Речь идет о детской психике. После взрыва в нашей квартире существенно изменилось поведение детей, они стали громче говорить, больше раздражаться.

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Справиться детям со стрессом помогают специалисты, которые дают советы и родителям, и работают с детьми. Андрей Ковальский добавляет, что дети сейчас очень уязвимы, поэтому не стоит наказывать их за проявления агрессии.

Объясняйте, что они чувствуют, их эмоции. Обнимайте и целуйте, устраивайте семейные просмотры фильмов или любые ритуалы. Семья — это столб, на который может и должен опираться ребенок в это сложное время. Берегите своих детей.

Юлия Сеник

Ведущая Фактов ICTV Юлия Сеник делится, ее дочь как раз на зимних каникулах. И на днях Юлия ходила на “родительское собрание”. Теперь они называются индивидуальными конференциями, на которых следят за развитием и образовательными достижениями ребенка.

Я представляла, как в моем детстве всех родителей вместе сажают за парты и публично либо хвалят, либо критикуют их ребенка. Немножко волновалась. Но сейчас все по-другому!

— Индивидуальная беседа с классным руководителем, директором и преподавателями по другим предметам. Формат — продемонстрировать на основе пройденных учебных материалов успехи ребенка, дать рекомендации, на что обратить внимание.

И, что очень важно — услышать фидбек от родителей, какие наши пожелания-рекомендации в коммуникации с ребенком в школе.

Своей дочери Юлия прививает ответственность и учит, что успех и то, какой будет взрослая жизнь — зависит от ребенка. Только старания, усилия, упорный труд приведут к мечтам.

— У нас есть своя методика поощрения. Система магнитиков, которые мы клеим на магнитную доску. Зеленый магнитик — за серьезное дело: помощь дома, уборка в игровой, успехи в школе.

Маленькое хорошее дело — убрать за собой, сложить одежду, следить за домашними животными — оранжевый магнитик. Три оранжевых меняем на один зеленый. Пять зеленых магнитиков — вознаграждение, какой-то желанный подарочек.

Также Юлия учит дочь социальной ответственности — сортировать мусор, сдавать батарейки на переработку. А также уделяет внимание патриотическому воспитанию.

Арина из собственных денег, которые она наколядовала, или ей родные подарили, всегда выделяет определенную сумму на донаты для ВСУ. Также мы акцентируем огромное внимание на том, что ребенок смотрит в YouTube, чтобы это был украиноязычный контент и точно не российский.

Вадим Карпьяк

Ведущий Вадим Карпьяк говорит, у него с детьми есть шутка, которая и символизирует воспитание, звучит она так:

Как вам удалось воспитать таких прекрасных детей? Ну, все как обычно: шантаж, подкуп, угрозы…

— В каждой шутке есть только доля шутки. Я не верю, что есть какие-то универсальные рецепты воспитания детей, подходящие всем детям. Если вы хотите воспитать личность, то и относиться к ней нужно как к личности, то есть индивидуально.

Вадим делится, что сейчас сталкивается с самыми большими проблемами, ведь его дети далеко, и его воспитание “дистанционное”, если так можно сказать. Но есть два момента, которыми он захотел поделиться с другими родителями.

Первый — это отношения с телефонами, планшетами, компьютерами и другими гаджетами. Мы жестко изначально установили договоренности, что это дважды по полчаса в будние дни, а на каникулах полчаса в день.

Вадим Карпьяк говорит, что многие родители дают детям гаджеты, чтобы спокойно работать. Но на самом деле с этим нужно бороться самим родителям. Если детям скучно, он предлагает придумать интересное занятие.

Это стимулирует фантазию — дети начинают строить халабуды из подушек, копаются в своих игрушках, находят старые, о которых забыли, но не сидят в телефонах.

— И второй рецепт, которым я всегда щедро делюсь с другими родителями — у нас есть в семье правило: никаких фильмов или мультиков/экранизаций, пока не прочитана литературная основа.

Потому дети читали Гарри Поттера, а потом уже смотрели фильмы. Это дало результаты — увидели, насколько экранизации отличаются от книг. И что книга — лучше фильма.

Оксана Гутцайт

Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт рассказала:

Прежде всего, в принципе воспитания детей — я пользуюсь схемой моих родителей: любить не за что-то, а всегда! Что бы ни сделали, как бы себя ни вели!

Оксана говорит, что дети должны чувствовать безграничную любовь. Поэтому она пытается на собственном примере прививать любовь к здоровому образу жизни, спорту, чтению бумажных книг.

— Самая большая скандальность — оторвать от гаджетов! Здесь иногда я побеждаю гаджеты, иногда они побеждают. Но все равно у нас четкое правило: уроки, чтение, домашние дела, а уже потом гаджеты.

Оксана Гутцайт говорит домашние дела — обязательный элемент воспитания.

Раньше мы рассказывали, какие любимые книги у наших ведущих.

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