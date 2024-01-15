Здорові стосунки з гаджетами та оригінальні методи заохочення: ведучі Starlight Media поділилися порадами з виховання дітей

Виховувати дітей — справжнє мистецтво. Навчитися цього можна лише на власному досвіді, але інколи поради не будуть зайвими. Наші ведучі новин Starlight Media розповіли, які правила виховання дітей мають та поділилися корисними порадами.

Ведучі Starlight Media поділилися корисними порадами виховання дітей

Андрій Ковальський

Ведучий Фактів ICTV Андрій Ковальський розповідає, після початку повномасштабної війни він разом з дружиною, як і багато інших родин, стикнувся з “недитячими” проблемами у вихованні дітей.

Діти не мають жити у підвалах, чути і бачити вибухи, гратися не в ляльки чи машинки, а в бомбосховище. Тому найголовніше для нас, як для батьків, зберегти дітей не лише фізично, а й ментально.

— Те, що не видно на перший погляд, може стати фатальним у майбутньому. Йдеться про дитячу психіку. Після вибуху в нашій квартирі суттєво змінилася поведінка дітей, вони почали гучніше говорити, більше дратуватися.

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Впоратися дітям зі стресом допомагають фахівці, які дають поради і батькам, і працюють з дітьми. Андрій Ковальський додає, діти зараз дуже вразливі, тому не варто карати їх за прояви агресії.

Пояснюйте, що вони переживають, їхні емоції. Обіймайте і цілуйте, влаштовуйте сімейні перегляди фільмів чи ще будь-які ритуали. Сім’я — це той стовп, на який може і має опиратися дитина у цей складний час. Бережіть своїх дітей.

Юлія Сеник

Ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник ділиться, її донька саме на зимових канікулах. І днями Юлія ходила на “батьківські збори”. Тепер вони називаються індивідуальними конференціями, на яких стежать за розвитком навчальних досягнень дитини.

Я уявляла, як у моєму дитинстві всіх батьків разом садять за парти і публічно або хвалять, або критикують їх дитину. Трішки хвилювалася. Але зараз все по-іншому!

Індивідуальна бесіда з класним керівником, директором та викладачами з інших предметів. Формат — продемонструвати на основі пройдених навчальних матеріалів успіхи дитини, дати рекомендації, на що звернути увагу.

І, що дуже важливо — почути фідбек від батьків, які наші побажання-рекомендації у комунікації з дитиною в школі.

Своїй доньці Юлія прищеплює відповідальність та навчає, що успіх і те, яким буде доросле життя — залежить від дитини. Лише старання, зусилля, наполеглива праця приведуть до мрій.

— У нас є своя методика заохочення. Система магнітиків, які ми клеїмо на магнітну дошку. Зелений магнітик — за серйозну справу: допомога вдома, прибирання в ігровій, успіхи у школі.

Маленька хороша справа — прибрати за собою, поскладати одяг, слідкувати за домашніми тваринами — помаранчевий магнітик. Три помаранчеві міняємо на один зелений. П’ять зелених магнітиків — винагорода, якийсь бажаний подаруночок.

Також Юлія навчає доньку соціальної відповідальності — навчає сортувати сміття, здавати батарейки на перероблення. А також приділяє увагу патріотичному вихованню.

Аріна з власних коштів, які вона наколядувала, чи їй подарували рідні, завжди виділяє певну суму на донати для ЗСУ. Також ми акцентуємо величезну увагу на тому, що дитина дивиться в YouTube, щоб це був україномовний контент, і точно не російський.

Вадим Карп’як

Ведучий Вадим Карп’як каже, в нього з дітьми є жарт, який і символізує виховання, звучить він так:

Як вам вдалося виховати таких прекрасних дітей? Ну, все як завжди: шантаж, підкуп, погрози…

— У кожному жарті є тільки частка жарту. Я не вірю, що є якісь універсальні рецепти виховання дітей, які підходять усім дітям. Якщо ви хочете виховати особистість, то і ставитись до неї треба як до особистості, тобто індивідуально.

Вадим ділиться, що зараз стикається з найбільшими проблемами, адже його діти далеко, і його виховання “дистанційне”, якщо так можна сказати. Але є два моменти, якими він захотів поділитися з іншими батьками.

Перший — це стосунки з телефонами, планшетами, комп’ютерами та іншими гаджетами. Ми жорстко від початку встановили домовленості, що це двічі по півгодини в будні дні, а на канікулах — півгодини на день.

Вадим Карп’як каже, що багато батьків дають дітям гаджети, аби спокійно працювати. Але насправді з цим треба боротися самим батькам. Якщо дітям нудно, він пропонує вигадати цікаве заняття.

Це стимулює фантазію — діти починають будувати халабуди з подушок, порпаються у своїх іграшках, знаходять старі, про які забули, але не сидять у телефонах.

— І другий рецепт, яким я завжди щедро ділюся з іншими батьками — у нас є в сім’ї правило: жодних фільмів чи мультиків/екранізацій, поки не прочитана літературна основа.

Тому діти читали Гаррі Поттера, а потім уже дивилися фільми. Це дало результати — побачили, наскільки екранізації відрізняються від книг. І що книга — краща за фільм.

Оксана Гутцайт

Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт розповіла:

Найперше, у принципі виховання дітей — я користуюся схемою моїх батьків: любити не за щось, а завжди! Що б не зробили, як би себе не поводили!

Оксана каже, діти повинні відчувати безмежну любов. Тому вона намагається на власному прикладі прививати любов до здорового способу життя, спорту, читання паперових книжок.

— Найбільша скандальність — відірвати від гаджетів! Тут інколи я перемагаю гаджети, інколи вони перемагають. Але все одно, в нас чітке правило: уроки, читання, хатні справи, а вже потім гаджети.

Оксана Гутцайт каже хатні справи — обов’язковий елемент виховання.

Раніше ми розповідали, які улюблені книги у наших ведучих.

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