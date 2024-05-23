Шоу-биз

Полчаса не билось сердце… Виктору Павлику сделали операцию: как он себя чувствует

Виктория Мельник, журналист сайта 23 мая 2024, 16:30
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Фото: Pexels, Instagram

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