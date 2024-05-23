Полчаса не билось сердце… Виктору Павлику сделали операцию: как он себя чувствует

Едва ли не самое страшное испытание в жизни человека — оказаться на грани потери любимых его сердцу близких. В такие моменты, кажется, лучше самому (-ой) оказаться на месте любимого (-ой). Единственным желанием остается только одно: чтобы все было хорошо.

Екатерина Репяхова, супруга певца Виктора Павлика, у себя в Instagram сообщила новость: ее муж пережил операцию и два дня находился в реанимации.

О состоянии Виктора Павлика и о какой операции стало известно, рассказываем в материале.

Виктор Павлик в больнице: что известно

Народный артист Украины певец Виктор Павлик попал в больницу. Об этом сообщила его супруга Екатерина.

— Десять дней в больнице, четыре часа операции, полчаса остановки моего любимого сердца, полчаса аппарата искусственного кровообращения, двое суток в реанимации. Полсутки ИВЛ и ожидания, когда начнет дышать сам, двое суток без связи, двое суток бесконечных звонков в реанимацию. И, наконец, реабилитация.

Для меня это была вечность… Это были сложные дни, которые мы пережили вместе, — написала Екатерина.

Видео снятое супругой в Институте сердца. Женщина также поделилась, что когда впервые увидела мужа после операции, он не разговаривал и не радовался ей.

Теперь Виктор Павлик переведен в обычную палату, а его жизни, по словам жены, ничего не угрожает.

Отметим, что под видео женщины можно заметить не только хорошие комментарии со словами поддержки, но и грубые и довольно жестокие слова. Медийным людям постоянно приходится сталкиваться с хэйтом: раньше мы рассказывали тебе, как военная Пташка реагирует на это.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.