Півгодини не билося серце… Віктору Павліку зробили операцію: як він почувається

Чи не найстрашніше випробування у житті людини — опинитися на межі втрати коханих її серцю близьких. У такі моменти, здається, краще самому (-ій) опинитися на місці коханого (-ої). Єдиним бажанням залишається лише одне: аби все було гаразд.

Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка, у себе в Instagram повідомила новину: її чоловік пережив операцію і два дні знаходився в реанімації.

Про стан Віктора Павліка та про яку операцію стало відомо, розповідаємо далі у матеріалі.

Віктор Павлік у лікарні: що відомо

Народний артист України, співак Віктор Павлік потрапив у лікарню. Про це повідомила його дружина Катерина.

— Десять днів в лікарні, чотири години операції, півгодини зупинки мого коханого серця, півгодини апарату штучного кровообігу, дві доби в реанімації. Півдоби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам, дві доби без звʼязку, дві доби нескінченних дзвінків в реанімацію. І нарешті реабілітація.

Для мене це була вічність… Це були надскладні дні, які ми пережили разом, — написала Катерина.

Відео, що зафільмувала дружина, зняте в Інституті серця. Жінка також поділилася, що коли вперше побачила чоловіка після операції, він не розмовляв та не радів їй.

Тепер Віктора Павліка перевели у звичайну палату, а його життю, за словами дружини, нічого не загрожує.

Принагідно зазначимо, що під відео жінки можна помітити не лише хороші коментарі зі словами підтримки, а й грубі та доволі жорстокі слова. Медійним людям постійно доводиться стикатися з хейтом: раніше ми розповідали тобі, як військова Пташка реагує на це.

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