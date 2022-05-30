Дома, несмотря на боль и усталость — Наталья Могилевская презентовала новую песню

Украинская певица Наталья Могилевская представила клип на песню Я вдома. В клипе показаны кадры войны России против Украины. Премьера прошла вчера, 29 мая, в День Киева.

Я дома — Наталья Могилевская

Артистка рассказала, что с самого начала войны не покидала столицу. Только для выступлений и помощи военным.

Как с первых дней жизни, так и с первых дней войны, я была с тобой, мой Киев, пела тебе в метро, делала все возможное и невозможное, как и тысячи твоих женщин с тобой все это время.

Певица верит, что украинцы переживут эту войну и увидят парад Победы на Крещатике.

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Это уже вторая песня Натальи Могилевской, посвященная войне. Раньше она выпустила песню Мы будем стоять.

Посмотреть клип и послушать песню Я вдома можно здесь:

Кто такая Наталья Могилевская

Наталья Могилевская — украинская певица, актриса и телеведущая, народная артистка Украины. Свою карьеру начала в 1995 году во время фестиваля Червона рута. С этого времени поет как сольная исполнительница в жанре поп. Самые известные ее песни: Відправила message, Доля моя (Місяць), Ти мені не даєш.

Во время войны России против Украины Наталья Могилевская активно занимается волонтерской деятельностью: поет в метро, развозит продукты, помогает военным, призывает мировых лидеров помогать Украине.

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