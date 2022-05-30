Вдома попри біль і втому — Наталія Могилевська презентувала нову пісню

Українська співачка Наталія Могилевська презентувала кліп на пісню Я вдома. У кліпі показані кадри війни Росії проти України. Прем’єра відбулася вчора, 29 травня, на День Києва.

Я вдома — Наталія Могилевська

Артистка розповіла, що з самого початку війни не покидала столицю. Лише для виступів та допомоги військовим.

Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я була з тобою, мій Києве, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час.

Співачка вірить у те, що українці переживуть цю війну та побачать парад Перемоги на Хрещатику.

Зараз також дивляться

Це вже друга пісня Наталії Могилевської, присвячена війні. Раніше вона випустила пісню Ми будем стояти.

Подивитись кліп та послухати пісню Я вдома можна тут:

Хто така Наталія Могилевська

Наталія Могилевська — українська співачка, акторка та телеведуча. Вона є народною артисткою України. Свою кар’єру розпочала у 1995 році під час фестивалю Червона рута. Відтоді співає як сольна виконавиця у жанрі поп. Найвідомішими її піснями є: Відправила message, Доля моя (Місяць), Ти мені не даєш.

Під час війни Росії проти України Наталія Могилевська активно займається волонтерською діяльністю: співає у метро, розвозить продукти, допомагає військовим, закликає світових лідерів допомагати Україні.

Тіна Кароль про благодійний тур від Литви до Японії та батька в теробороні.