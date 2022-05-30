Вдома попри біль і втому — Наталія Могилевська презентувала нову пісню

Українська співачка Наталія Могилевська презентувала кліп на пісню Я вдома. У кліпі показані кадри війни Росії проти України. Прем’єра відбулася вчора, 29 травня, на День Києва.
Артистка розповіла, що з самого початку війни не покидала столицю. Лише для виступів та допомоги військовим.
Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я була з тобою, мій Києве, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час.
Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я була з тобою, мій Києве, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час.
Співачка вірить у те, що українці переживуть цю війну та побачать парад Перемоги на Хрещатику.
Це вже друга пісня Наталії Могилевської, присвячена війні. Раніше вона випустила пісню Ми будем стояти.
Подивитись кліп та послухати пісню Я вдома можна тут:
Наталія Могилевська — українська співачка, акторка та телеведуча. Вона є народною артисткою України. Свою кар’єру розпочала у 1995 році під час фестивалю Червона рута. Відтоді співає як сольна виконавиця у жанрі поп. Найвідомішими її піснями є: Відправила message, Доля моя (Місяць), Ти мені не даєш.
Під час війни Росії проти України Наталія Могилевська активно займається волонтерською діяльністю: співає у метро, розвозить продукти, допомагає військовим, закликає світових лідерів допомагати Україні.
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