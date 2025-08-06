“Сначала ему не понравилась, а теперь мы 30 лет в браке”: история любви Елены Фроляк

Классический служебный роман — так главный редактор информационной службы ICTV называет свое знакомство с любимым мужем.

Они вместе уже почти три десятилетия, воспитали двоих детей (Наталье — 27, Антону — 20), и несмотря на рабочие графики, съемки и новости — сохраняют крепкую семью.

Их с Сергеем историю Елена рассказала изданию NV.

Елена Фроляк рассказала о служебном романе

Их знакомство состоялось в 90-х, когда Елена приехала в Киев по приглашению Николая Княжицкого — искали новые лица для телевизионного проекта Вікна на канале УТ-2.

А Сергей на тот момент уже имел немалый опыт на этом канале — работал оператором, снял немало фильмов и телепрограмм.

Она тоже уже имела за плечами диплом факультета журналистики КНУ и стажировку на CNN и BBC, поэтому чувствовала себя уверено. Но в глазах Сергея первое впечатление было не в ее пользу.

Провинциальная прическа, яркий макияж

Короткая стрижка, новый макияж, подведенные глаза — столичные стилисты потрудились на славу, — вспоминает Елена.

И именно в этом образе ее впервые увидел Сергей. Впоследствии признался: тогда Елена ему не понравилась — прическа казалась провинциальной, макияж — слишком ярким.

Сама она тоже не была в восторге. Увидела себя в мониторе на пробах — и чуть не расплакалась. Но собралась, заговорила — и ее взяли ведущей в тот проект.

И именно эта уверенная девушка в кадре завладела вниманием Сергея.

— В эфире я заметила, что он внимательно слушает, как я говорю, не отвлекается на музыку в наушниках и всегда говорил: “Ты рассказывала новости, как увлекательную историю”, — вспоминает Елена.

Не выпить ли нам вина?

Искра между ними вспыхнула не сразу, но момент для старта подбросила сама жизнь. Тогда Елена собиралась в поездку к подруге в Израиль. Бегала по редакции, оформляла документы и постоянно пересекалась с Сергеем.

После возвращения — снова случайная встреча. И неожиданное предложение:

Как поездка? Не выпить ли нам бокал хорошего вина для яркости рассказа?

Елена смутилась, что-то пробормотала и побежала готовиться к эфиру. Но мысль об этом приглашении не давала покоя.

— Тебе предлагают встретиться, а ты что? — мысленно ругала себя журналистка.

А потом — очередная встреча, и девушка больше не терялась.

— Иду на эфир с папкой в руках, захожу в лифт, а там Сергей. Молчит, но я уже собралась: “Так что вы там говорили о бокале вина?”

О своих семьях также рассказали другие телеведущие канала СТБ. Читай о них в следующем материале.

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