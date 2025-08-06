“Сначала ему не понравилась, а теперь мы 30 лет в браке”: история любви Елены Фроляк

Семья Елены Фроляк, Фото 2021г. Классический служебный роман — так главный редактор информационной службы ICTV называет свое знакомство с любимым мужем.Они вместе уже почти три десятилетия, воспитали двоих детей (Наталье — 27, Антону — 20), и несмотря на рабочие графики, съемки и новости — сохраняют крепкую семью. Их с Сергеем историю Елена рассказала изданию NV.Елена Фроляк рассказала о служебном романе Их знакомство состоялось в 90-х, когда Елена приехала в Киев по приглашению Николая Княжицкого — искали новые лица для телевизионного проекта Вікна на канале УТ-2. А Сергей на тот момент уже имел немалый опыт на этом канале — работал оператором, снял немало фильмов и телепрограмм. Она тоже уже имела за плечами диплом факультета журналистики КНУ и стажировку на CNN и BBC, поэтому чувствовала себя уверено. Но в глазах Сергея первое впечатление было не в ее пользу. Читать по теме Основа и залог крепкого брака — это чувство юмора: интервью Елены Фроляк о секретах гармоничных отношений Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Это, наверное, было устоявшееся чувство, — делится воспоминаниями Елена Фроляк о начале отношений с мужем. Провинциальная прическа, яркий макияж Короткая стрижка, новый макияж, подведенные глаза — столичные стилисты потрудились на славу, — вспоминает Елена. И именно в этом образе ее впервые увидел Сергей. Впоследствии признался: тогда Елена ему не понравилась — прическа казалась провинциальной, макияж — слишком ярким. Сама она тоже не была в восторге. Увидела себя в мониторе на пробах — и чуть не расплакалась. Но собралась, заговорила — и ее взяли ведущей в тот проект. И именно эта уверенная девушка в кадре завладела вниманием Сергея. — В эфире я заметила, что он внимательно слушает, как я говорю, не отвлекается на музыку в наушниках и всегда говорил: “Ты рассказывала новости, как увлекательную историю”, — вспоминает Елена. Не выпить ли нам вина? Искра между ними вспыхнула не сразу, но момент для старта подбросила сама жизнь. Тогда Елена собиралась в поездку к подруге в Израиль. Бегала по редакции, оформляла документы и постоянно пересекалась с Сергеем. После возвращения — снова случайная встреча. И неожиданное предложение: Как поездка? Не выпить ли нам бокал хорошего вина для яркости рассказа? Елена смутилась, что-то пробормотала и побежала готовиться к эфиру. Но мысль об этом приглашении не давала покоя. — Тебе предлагают встретиться, а ты что? — мысленно ругала себя журналистка. А потом — очередная встреча, и девушка больше не терялась. — Иду на эфир с папкой в руках, захожу в лифт, а там Сергей. Молчит, но я уже собралась: “Так что вы там говорили о бокале вина?” О своих семьях также рассказали другие телеведущие канала СТБ. Читай о них в следующем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Жизненные истории Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter