“Спочатку йому не сподобалась, а тепер ми 30 років у шлюбі”: історія кохання Олени Фроляк

Класичний службовий роман — так головна редакторка інформаційної служби ICTV називає своє знайомство з коханим чоловіком.

Вони разом уже майже три десятиліття, виховали двох дітей (Наталці — 27, Антону — 20), і попри робочі графіки, зйомки та новини — зберігають міцну родину.

Їхню із Сергієм історію Олена розповіла виданню NV.

Олена Фроляк розповіла про службовий роман

Їхнє знайомство відбулося в 90-х, коли Олена приїхала до Києва на запрошення Миколи Княжицького — шукали нові обличчя для телевізійного проекту Вікна на каналі УТ-2.

А Сергій на той момент уже мав не аби який досвід на цьому каналі — працював оператором, з чималою кількістю відзнятих фільмів й телепрограмам.

Вона вже мала за плечима диплом факультету журналістики КНУ і стажування на CNN і BBC, тому не почувалася провінціалкою. Але в очах Сергія перше враження було не на її користь.

Провінційна зачіска, яскравий макіяж

Коротка стрижка, новий макіяж, підведені очі — столичні стилісти потрудилися на славу.

І саме в цьому образі її вперше побачив Сергій. Згодом зізнався: тоді Олена йому не сподобалася — та зачіска здавалася провінційною, макіяж — надто яскравим.

Сама вона теж не була у захваті. Побачила себе в моніторі на пробах — і ледь не розплакалася. Але вона зібралася, заговорила і її взяли ведучою до того проекту.

І саме ця впевнена дівчина з кадру заволоділа увагою Сергія.

— В ефірі я помітила, що він уважно слухає, як я говорю, не відволікається на музику в навушниках і завжди казав: “Ти розповідала новини, як захопливу історію”, — пригадує Олена.

Чи не випити нам вина?

Іскра між ними спалахнула не одразу, але момент для старту підкинуло саме життя. Тоді Олена збиралась у поїздку до подруги в Ізраїль. Бігала по редакції, оформлювала документи й постійно перетиналась із Сергієм.

Після повернення — знову випадкова зустріч. І несподівана пропозиція:

Як поїздка? Чи не випити нам келих доброго вина для яскравості розповіді?

Олена знітилась, щось пробурмотіла й побігла готуватись до ефіру. Але думка про це запрошення не давала спокою.

— Тобі пропонують зустрітись, а ти що? — подумки сварила себе журналістка.

А потім — чергова зустріч і дівчина більше не губилась.

— Іду на ефір із папкою в руках, заходжу в ліфт, а там Сергій. Мовчить, але я вже зібралася: “То що ви там казали про келих вина?”

Про свої родини також розповіли інші телеведучі каналу СТБ. Читай про них у наступному матеріалі.

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