За что я люблю Крым? Спецпроект с украинскими звездами к восьмой годовщине оккупации

К восьмой годовщине оккупации Крымского полуострова Вікна подготовили спецпроект. Мы поговорили с украинскими звездами и расспросили их о самых теплых воспоминаниях из Крыма; о том, за что они любят полуостров и что способно его вернуть.

Этим проектом Вікна хотят напомнить о проблеме; о том, что мы потеряли, и обратить внимание на то хорошее, что есть на украинском полуострове. Нам есть ради чего его возвращать.

Ответы на вопросы согласились дать:

Злата Огневич — певица, главная героиня второго сезона шоу Холостячка на СТБ, заслуженная артистка Крыма;

Ахтем Сеитаблаев – украинский и крымско-татарский актер, режиссер театра и кино, сценарист. Заслуженный артист Крыма;

– украинский и крымско-татарский актер, режиссер театра и кино, сценарист. Заслуженный артист Крыма; Маша Ефросинина — телеведущая, ведущая проекта Мій секрет на СТБ, Почётный Посол Фонда ООН и благотворительница;

Надежда Матвеева — крымчанка, телеведущая, эксперт проекта Щасливі за 7 днів на СТБ.

ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В КРЫМУ — ЭТО…

Злата Огневич: Горы! Они — сила, красота и тайна природы. Именно о горах в детстве я обожала читать легенды, а затем пересказывать их нашим гостям, туристам из разных уголков мира. Горы научили меня масштабно мыслить и относиться к природе как к великому дару.

Маша Ефросинина: Парки и море.

Надежда Матвеева: Море. Я его обожаю, потому что я росла в Крыму, все мое детство было там, и потом, каждый раз приезжая, я чувствовала эту энергию, тепло, свет. Боже, море — это прекрасно!

Ахтем Сеитаблаев: Люди.

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ КРЫМА

Злата Огневич: Детские, летние. Помню, к нам в гости приезжали мамины и папины друзья. Вместе ночью мы ходили к морю.

Это был август, много планктона, который очаровывал меня своим серебристым светом. Когда плывешь, с каждым движением вокруг тебя создаются удивительно красивые узоры. А выходя из воды, сам превращаешься в удивительное серебряное создание. Именно эти сказочные детские воспоминания особенно запечатлелись в моей памяти.

Также Крым ассоциируется с моими первыми творческими шагами. Там я училась и петь, и танцевать.

Несомненно, крымская природа и мое тогдашнее окружение — море, горы — наполнили меня.

Ценю, что детство и взросление прошли именно в Крыму.

Ахтем Сеитаблаев: Утренний кофе, заварное моей мамы. И когда мы пьем его вместе.

Маша Ефросинина: Самое теплое воспоминание — это рыбалка с папой в воскресенье. У папы была лодка. Он копил на нее очень много лет. Это была папина мечта. На ней мы постоянно выходили на рыбалку в море.

А потом рыбу жарили, чистили, вялили.

Все воняло рыбой. Все балконы были увешены бычками. Страшный запах, но кайф нереальный!

Мама делала и уху, и тушенку, и хамсу — все это рыба, вечный запах рыбы и мидий. Наверно, не зря говорят, что воспоминания относятся к запахам.

Это еще моя школа. У меня не было офигенной студенческой жизни, как мне все обещали. Но у нас был космически крутой клас! Все дружили, еле расстались, страдали, умирали друг по другу. Школа — это, безусловно, первая любовь, которую я там испытала.

Надежда Матвеева: Сейчас вспомнила свою бабушку Валю, которую очень любила и часто у нее была. Общение с ней — это очень теплые воспоминания. Она в меня очень верила; говорила, что я стану “великим человеком”, и я очень благодарна ей. И это связано с Крымом. Она жила там.

ЧТО СПОСОБНО ВЕРНУТЬ КРЫМ УКРАИНЕ

Маша Ефросинина: Я не знаю, что вам на это ответить. Правда, не знаю.

Ахтем Сеитаблаев: Наша воля к этому и вера в это.

Надежда Матвеева: Мудрость, уравновешенность и умение политиков договариваться. Это дело политиков при поддержке общества. Сказать, что я верю, что у политиков есть такие качества, здесь я уже не очень уверена. Но надеюсь и верю, что со временем ситуация разрешится именно таким образом, как должно быть.

Крым — это Украина.

ЕСЛИ БЫ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА ПОЛУОСТРОВЕ, ЧТО БЫЛО БЫ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ НЕПРИЯТНЫМ

Маша Ефросинина: Точно не хотела бы, чтобы со мной вообще кто-либо говорил о политике. Я знаю, что меня очень многие там не любят.

Мне часто пишут, что я позорю Крым антироссийскими высказываниями.

Поэтому я бы точно не хотела осквернять место моего детства и самых розовых и нежных воспоминаний. Это очень эгоистичная степень самосохранения, очень эгоистичная. Я бы не хотела сейчас ворошить все, что там происходит. Хочу, чтобы Крым для меня остался “моим”.

Ахтем Сеитаблаев: Российский триколор.

Надежда Матвеева: Большое количество военной техники, которая сейчас сосредоточена на территории Крыма. Для меня это вообще страшно.

Это должен быть полуостров отдыха, света, радости. Он словно природой для этого предназначен.

И еще страшно потому, что это может быть угрозой для украинцев. Поэтому это тоже ужасно.

Редакция Вікон благодарит знаменитостей за ответы на такие болезненные вопросы. А если тема Крыма вам также небезразлична, предлагаем почитать или послушать интервью Павла Казарина о Крыме: об “окне возможностей” для возвращения полуострова, назначении Крыма в глазах Кремля и о том, какой урок должна вынести Украина из крымского кейса.