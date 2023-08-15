Она — компас, который меня направляет! Женя Кот о жене Наталье Татаринцевой в ее день рождения

Звездные супруги Женя Кот и Наталья Татаринцева кажутся воплощением романтики. Пара показывает любовь и поддержку друг к другу.

В день рождения жены Женя Кот поделился интересными фактами о Наталье Татаринцеве.

— Она — моя муза, мой компас, который направляет меня вперед и поддерживает! — делится Женя Кот.

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Женя Кот о Наталье Татаринцевой

Она — настоящий гастрономический экспериментатор

Женя рассказывает, что Наталья любит пробовать новые рецепты, в частности, ей нравятся разные зеленые овощи, которые она умело использует в блюдах.

— Более того! Наталья умеет готовить не только вкусно, но очень креативно и полезно одновременно. Она исследует мир овощей, готовя разнообразные рулетики, десерты с зелеными нотками, которые всегда придают ей энергию, — делится танцовщик.

Впрочем, отмечает, что любимым блюдом для Натали является лосось.

— Эта рыба — не просто продукт для нее, а настоящая гастрономическая страсть. Она знает, как приготовить его так, чтобы он был самым вкусным. Запеченный, свежий, жареный или маринованный — совсем неважно, — говорит он.

Моя уравновешенная львица!

Наталья — активный тренер, мастер спорта по эстетической и художественной гимнастике, но предпочитает пассивный отдых, например, полежать, загорая на солнце, наслаждаясь спокойствием.

Ей, как и мне, очень нравится путешествовать в красивые места, наслаждаться видами природы, — рассказывает Женя Кот.

Воспоминания сквозь года

Танцовщик делится, что имеет с женой множество общих воспоминаний, однако особенным для них было путешествие на Таити.

— Помню, как она встретила меня в аэропорту, мы обнялись после долгой разлуки. С тех пор наши общие моменты стали еще более ценными, — делится Женя.

Мэтч с первого взгляда

— Помню, как сейчас, момент нашего первого знакомства, оно было совсем не романтичным.

Мы познакомились на Украине имеет талант, где царила рабочая атмосфера, и мы были настроены на рабочий лад. Я вспоминаю тот день: подошел, поздоровавшись поцеловал Наталью в щеку (мне кажется, это немного удивило ее), а дальше началось медленное развитие нашей общей истории, — вспоминает мужчина.

Любит спать под фильмы

Танцовщик поделился, что жена засыпает под все фильмы и сериалы, которые включают для просмотра.

— Говорит, что ей очень нравятся фильмы ужасов, ни одного я вместе с ней не смотрел. Не очень люблю ужасы, потому что они медленные, мне нравится динамичное кино!

Умеет успокоить мой пламенный характер

Танцовщик признается, что больше всего любит в жене непреклонность и взвешенность.

Эта уравновешенность поражает меня больше всего. Она настолько мудра и спокойна, что успокаивает мой пламенный, горячий и взрывной темперамент, — объясняет он.

Добавляет, что даже присутствие Натальи успокаивает его.

Постоянно учимся вместе

Женя Кот говорит, что они с Наталией — спортивные люди. Много времени посвятили достижению определенных целей, были сфокусированы на своих амбициях. Сейчас они изучают, как быть семейно-ориентированными, направленными на развитие личных отношений.

— Есть очень хорошие изменения, которые я чувствую, что перенял у Натальи. Это отказ от вредных привычек, переход к правильному питанию и, главное, вера в себя. Самое главное — это то, что она не перестает верить в меня и вдохновляет меня.

Вместе с ней я начинаю понимать, чего я хочу, куда иду, и с кем я хочу быть, — говорит Женя.

Кстати, пара раньше не работала вместе. А сейчас делятся активными тренировками вместе. Возможно, совсем скоро мы увидим общий проект.

Чтобы отношения были крепкими и приносили только радость, надо постоянно работать вдвоем. Сейчас мы можем находиться в постоянном стрессе и срываться на близком человеке. Ранее мы рассказывали, как сохранить отношения во время войны.

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