Шоу-биз

Она — компас, который меня направляет! Женя Кот о жене Наталье Татаринцевой в ее день рождения

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 августа 2023, 08:00
Женя Кот привітав дружину Наталію Татарінцеву з днем народження

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