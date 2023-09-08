Танцуй со мной, Украина! Евгений Кот рассказал об авторском шоу с благотворительной целью

Украинские шоу адаптируются под условия войны. Еще лучше — когда они имеют благотворительную основу. Хореограф-постановщик Евгений Кот рассказал о своем авторском танцевальном шоу, волонтерство в котором не на последнем месте. Читай подробнее.

Евгений Кот рассказал об авторском шоу Танцуй со мной, Украина

Уже этой осенью Евгений Кот отправится в тур по Украине, где презентует авторское танцевальное шоу Танцуй со мной, Украина. Этот проект поможет инициативе фонда Сергея Притулы Safe&Smart собрать средства на реконструкцию и оборудование школьных укрытий на деоккупированных территориях.

Увидеть шоу зрители смогут во всех уголках Украины. Билеты на шоу можно найти по ссылке. Подготовка проекта длилась четыре месяца, ведь в нем примут участие танцоры известнейших перфомансов Украины.

Сейчас также смотрят

А четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне, мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике и жена Евгения Кота Наталья Татаринцева впервые будет танцевать вместе с мужем.

Для меня это особый тур, ведь я впервые организую личное шоу такого масштаба. Расскажу зрителям правду о своей жизни, истории, до сих пор никем не услышанные, — поделился Евгений Кот.

Шоу отразит переживание, надежду и веру в будущее. И обязательно — победу. Известно, что проект будет состоять из блоков: Танцуй, Со мной, Украина. И каждый из них будет наполнен смыслами, традициями и самоидентификацией.

Ранее мы рассказывали о документальном фильме о Сергее Жадане.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.