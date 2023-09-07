Победа Украины — возможность миру вернуться к ценностям. Чем удивляет фильм Культура vs война. Сергей Жадан

Подборка проектов Культура vs война презентовала новый документальный фильм о Сергее Жадане. Его называют рок-звездой украинской литературы, книги становятся бестселлерами и регулярно переиздаются, а поэтические вечера собирают полные залы читателей. Читай о чем фильм Культура vs война. Сергей Жадан.

Документальный фильм Культура vs война. Сергей Жадан

Проект Культура vs война знакомит украинцев и весь мир с художниками, которые помогают в войне против врага, волонтерят, кричат на весь мир о горе украинцев. Героями прошлых выпусков стали Ахтем Сеитаблаев, Сергей Михальчук, группа Антитела.

Сегодня Сергей Жадан прежде всего волонтер, который с 2014 года активно помогает Вооруженным силам Украины. С начала полномасштабного вторжения поэт остался помогать гражданским и военным в родном Харькове, который интенсивно обстреливали войска РФ.

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Сейчас благодаря благотворительным выступлениям и аукционам Сергей Жадан собирает миллионы гривен на нужды армии.

То, что между нами сейчас происходит, это война культур, ценностей, принципов, разных реальностей, — говорит Жадан.

В то же время художник говорит, что не выделял бы культуру во время войны в целом. Сейчас нет поэтов и не поэтов, говорит Жадан, нет военных и военных. Сейчас есть те, кто за Украину и не за Украину.

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В фильме Сергей Жадан читает свои стихи Знать, что ты и дальше лежишь за выжженной горой, Откуда ты, черная валка, Сын Богородицы, четыре буквы, первая и, Ждут вечера люди, похожие на улиток, Когда каждая душа, будто детский карман, За минуту до того как выпадет дождь и другие.

В документальном фильме показаны кадры спасения людей, разрушений, нанесенных россиянами, памятные места Харькова, человеческое горе, помощь другим.

Глаза страны после 24 февраля — это глаза человека, который быстро и сильно повзрослел. Которому пришлось увидеть то, чего он вообще не хотел видеть в жизни. К увиденному, как это ни парадоксально, он оказался готов.

— Увиденное его не сломило и не выжгло. Обожгло, но не выжгло. Мне кажется, что мы все из этого выходим измученными, но более сильными.

Писатель говорит, у украинцев изменился ритм жизни, она приобрела клиповости. Кажется, что мы пережили огромный кусок жизни. Для многих украинцев стало шоком то, какова Россия на самом деле.

Оказалось, что рядом с нами находится общество военных преступников и мародеров, насильников и убийц. И это как-то тяжело объяснить и действительно трудно принять.

— Победа Украины в этой войне — возможность миру вернуться к своим ценностям.

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