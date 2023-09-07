Перемога України — можливість світові повернутися до цінностей. Чим дивує фільм Культура vs війна. Сергій Жадан

Добірка проектів Культура vs війна презентувала новий документальний фільм про Сергія Жадана. Його називають рок-зіркою української літератури, книги стають бестселерами та регулярно перевидаються, а поетичні вечори збирають повні зали читачів. Читай, про що фільм Культура vs війна. Сергій Жадан.

Документальний фільм Культура vs війна. Сергій Жадан

Проект Культура vs війна знайомить українців та увесь світ з митцями, які допомагають у війні проти ворога, волонтерять, кричать на весь світ про горе українців. Героями минулих випусків стали Ахтем Сеітаблаєв, Сергій Михальчук, гурт Антитіла.

Сьогодні Сергій Жадан насамперед є волонтером, який з 2014 року активно допомагає Збройним силам України. З початку повномасштабного вторгнення поет залишився допомагати цивільним і військовим у рідному Харкові, який інтенсивно обстрілювали війська РФ.

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Зараз завдяки благодійним виступам та аукціонам Сергій Жадан збирає мільйони гривень на потреби армії.

Те, що між нами зараз відбувається, це війна культур, цінностей, принципів, різних реальностей, — каже Жадан.

Водночас митець каже, що не виокремлював би культуру під час війни загалом. Зараз немає поетів і не поетів, каже Жадан, немає військових і не військових. Зараз є ті, хто за Україну і не за Україну.

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У фільмі Сергій Жадан читає свої вірші Знати, що ти і далі лежиш за випаленою горою, Звідки ти, чорна валко, Син Богородиці, чотири літери, перша і, Чекають вечора люди, схожі на равликів, Коли кожна душа, ніби дитяча кишеня, За хвилину до того, як випаде дощ та інші.

У документальному фільмі показані кадри порятунку людей, руйнувань, завданих росіянами, пам’ятні місця Харкова, людське горе, допомогу іншим.

Очі країни після 24 лютого — це очі людини, яка швидко і сильно подорослішала. Якій довелося побачити те, чого б вона взагалі не хотіла бачити у житті. До побаченого, як це не парадоксально, вона виявилася готовою.

— Побачене її не поламало і не випалило. Обпалило, але не випалило. Мені здається, що ми всі з цього виходимо змученими, але сильнішими.

Письменник каже, в українців змінився ритм життя, воно набуло кліповості. Здається, що ми пережили величезний шмат життя. Для багатьох українців стало шоком те, якою Росія є насправді.

Виявилося, що поруч з нами знаходиться суспільство військових злочинців і мародерів, ґвалтівників і вбивць. І це якось важко пояснити і насправді важко прийняти.

— Перемога України у цій війні — це можливість світові повернутися до своїх цінностей.

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