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Перемога України — можливість світові повернутися до цінностей. Чим дивує фільм Культура vs війна. Сергій Жадан

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 19:00
Документальний фільм Культура vs війна. Сергій Жадан

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Перемога України — можливість світові повернутися до цінностей. Чим дивує фільм Культура vs війна. Сергій Жадан
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Перемога України — можливість світові повернутися до цінностей. Чим дивує фільм Культура vs війна. Сергій Жадан
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