Шоу-биз

Переводы и новые композиции. Макс Барских выпустил первый украиноязычный альбом Зорепад — слушать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 сентября 2023, 15:30
Макс Барських презентував перший україномовний альбом — Зорепад: нові пісні
Фото: Instagram

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