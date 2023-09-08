Переводы и новые композиции. Макс Барских выпустил первый украиноязычный альбом Зорепад — слушать

Сегодня, 8 сентября, украинский певец Макс Барских выпустил альбом Зорепад. Важно, что он украиноязычный и первый такой в дискографии певца. Читай, какие песни вошли в альбом Зорепад Макса Барских в нашем материале.

Макс Барских презентовал первый украиноязычный альбом Зорепад

В альбом Зорепад вошли 10 песен, из которых шесть — новые. Остальные четыре — популярные песни Макса Барских, переведенные с русского языка. Ради нового украиноязычного альбома певец остановил работу над англоязычными треками.

Люблю и очень горжусь этой пластинкой, потому что она об украинских сердцах, — написал Макс Барских.

Послушать новую песню Звездопад и весь альбом ты можешь в нашем материале.

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В соцсетях певца уже сотни приятных и одобрительных комментариев.

В альбом вошли следующие песни:

Зорепад. Не плач. Але. Нове життя. Ритми. Все можливо. Тумани. Береги. Лий, не жалій. Подруга-ніч.

Четыре последних трека являются переводами с русского. Слушай новый альбом в нашем материале.

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