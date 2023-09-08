Переклади та нові композиції. Макс Барських випустив перший україномовний альбом Зорепад — слухати

Сьогодні, 8 вересня, український співак Макс Барських випустив альбом Зорепад. Важливо, що він україномовний і є першим таким у дискографії співака. Читай, які пісні увійшли до альбому Зорепад Макса Барських — у нашому матеріалі.

Макс Барських презентував перший україномовний альбом — Зорепад

До альбому Зорепад увійшло 10 пісень, з яких шість — нові. Інші чотири — популярні пісні Макса Барських, перекладені з російської. Заради нового україномовного альбому співак зупинив роботу над англомовними треками.

Люблю та дуже пишаюся цією платівкою, бо вона про українські серця, — написав Макс Барських.

Послухати нову пісню Зорепад та увесь новий альбом ти можеш у нашому матеріалі.

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У соцмережах співака вже сотні приємних та схвальних коментарів.

До альбому увійшли такі пісні:

Зорепад. Не плач. Але. Нове життя. Ритми. Все можливо. Тумани. Береги. Лий, не жалій. Подруга-ніч.

Чотири останніх треки є перекладами з російської.

Раніше Jerry Heil випустила пісню з польським репером PRZYŁU.

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