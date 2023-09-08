Переклади та нові композиції. Макс Барських випустив перший україномовний альбом Зорепад — слухати

Сьогодні, 8 вересня, український співак Макс Барських випустив альбом Зорепад. Важливо, що він україномовний і є першим таким у дискографії співака. Читай, які пісні увійшли до альбому Зорепад Макса Барських — у нашому матеріалі.
До альбому Зорепад увійшло 10 пісень, з яких шість — нові. Інші чотири — популярні пісні Макса Барських, перекладені з російської. Заради нового україномовного альбому співак зупинив роботу над англомовними треками.
Люблю та дуже пишаюся цією платівкою, бо вона про українські серця, — написав Макс Барських.
Люблю та дуже пишаюся цією платівкою, бо вона про українські серця, — написав Макс Барських.
Послухати нову пісню Зорепад та увесь новий альбом ти можеш у нашому матеріалі.
У соцмережах співака вже сотні приємних та схвальних коментарів.
До альбому увійшли такі пісні:
Чотири останніх треки є перекладами з російської.
Раніше Jerry Heil випустила пісню з польським репером PRZYŁU.
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