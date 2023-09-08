Шоу-біз

Танцюй зі мною, Україно! Євген Кот розповів про авторське шоу з благодійною метою

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Вересня 2023, 20:30
Євген Кот розповів про авторське шоу Танцюй зі мною, Україно
Фото: Instagram

Більше новин
Трендові головні убори 2024
Панамки, кепки, капелюхи та навіть тюрбани: які головні убори будуть модними восени-взимку 2023/24
Оріхів
Життя волонтерки врятував песик: до болю жахлива історія одного обстрілу Оріхова
підрив ЗАЕС
Ще одна зона відчуження? Які території опиняться під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС
Як зробити пропозицію дівчині
Наодинці, серед незнайомців чи під час подорожі: кілька ідей, як зробити пропозицію дівчині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що подивитися: добірка топових українських фільмів
Занотовуй список потужних українських фільмів! Актори поділилися власними рекомендаціями
Куди сходити в Одесі у вересні 2023: культурні події та заходи
Читання, інтерактивні виставки чи концерти? Куди сходити в Одесі у вересні: культурний дайджест від Вікон
Виставка воєнних злочинів РФ
Звірства проти українців має бачити весь світ! Виставка Russian War Crimes у Берліні
Танцюй зі мною, Україно! Євген Кот розповів про авторське шоу з благодійною метою
Довгострокове проживання та розвиток: унікальний центр для ВПО з інвалідністю у Дніпрі

Відео
0:00:00
Оріхів

Життя волонтерки врятував песик: до болю жахлива історія одного обстрілу Оріхова
0:05:27
Моторошні спогади окупації
Знесиленою та побитою вчителька зустріла у полоні свою ученицю — моторошні спогади окупації
0:04:36
Вижив після зачистки позицій ворога — історія прикордонника Гліба
Хотів узяти автомат, а зрозумів, що рука висить. Історія прикордонника Гліба, який вижив після зачистки позицій ворога
0:04:22
Сталевий кордон зайшов у Тополі та Строївку: як беруть у полон росіян та знищують техніку
ЗСУ закріпилися у Строївці та Тополях. Як Сталевий кордон тримає оборону та знищує ворога
0:03:52
Наслідки удару по Костянтинівці
Уламок потрапив у судину мозку! Матір про стан тяжкопораненої доньки, що постраждала через удар по Костянтинівці
0:04:20
1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Останнє попередження для підприємців! З 1 жовтня повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
Виставка воєнних злочинів РФ
Звірства проти українців має бачити весь світ! Виставка Russian War Crimes у Берліні
0:03:33
Танцюй зі мною, Україно! Євген Кот розповів про авторське шоу з благодійною метою
Довгострокове проживання та розвиток: унікальний центр для ВПО з інвалідністю у Дніпрі
0:06:52
Допомога ЗСУ
За кожен 1 млн грн — мінус мішок піску з плечей! Ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом на гори
Більше відео
куди поїхати в жовтні на море
Читати далі
Якщо не встиг(-ла) відпочити влітку. Куди поїхати на море в жовтні: поради
Як вивести зайву рідину з організму без шкоди для здоров'я
Читати далі
Набряки та головний біль? Як вивести зайву рідину з організму — прості способи

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь