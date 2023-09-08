Танцюй зі мною, Україно! Євген Кот розповів про авторське шоу з благодійною метою

Українські шоу адаптуються під умови війни. Ще краще — коли вони мають благодійне підґрунтя. Хореограф-постановник Євген Кот розповів про своє авторське танцювальне шоу, волонтерство в якому не на останньому місці. Читай детальніше.

Євген Кот розповів про авторське шоу Танцюй зі мною, Україно

Уже цієї осені Євген Кот вирушить у тур Україною, де презентує авторське танцювальне шоу Танцюй зі мною, Україно. Цей проект допоможе ініціативі фонду Сергія Притули Safe&Smart зібрати кошти на реконструкцію та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях.

Побачити шоу глядачі зможуть в усіх куточках України. Квитки на шоу можна знайти за посиланням. Підготовка проекту тривала чотири місяці, адже в ньому візьмуть участь танцівники найвідоміших перфомансів України.

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А чотириразова чемпіонка світу з танцю на пілоні, майстер спорту з художньої та естетичної гімнастики та дружина Євгена Кота Наталія Татарінцева вперше танцюватиме разом із чоловіком.

Для мене це особливий тур, адже я вперше організовую особисте шоу такого масштабу. Розкажу глядачам правду про своє життя, історії, які дотепер ніким не були почуті, — поділився Євген Кот.

Шоу відобразить переживання, надію та віру в майбутнє. І обовʼязково — перемогу. Відомо, що проект складатиметься з блоків: Танцюй, Зі мною, Україно. І кожен з них буде наповнений сенсами, традиціями та самоідентифікацією.

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