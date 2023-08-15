Вона — компас, який мене направляє! Женя Кот про дружину Наталію Татарінцеву у її день народження

Зіркове подружжя Жені Кота та Наталії Татарінцевої здається втіленням романтики. Пара демонструє любов та підтримку одне до одного.

У день народження дружини Женя Кот поділився цікавими фактами про Наталію Татарінцеву.

— Вона — моя муза, мій компас, який направляє мене вперед та підтримує! — ділиться Євген Кот.

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Женя Кот про Наталію Татарінцеву

Вона — справжній гастрономічний експериментатор

Женя розповідає, що Наталія любить пробувати нові рецепти, зокрема, її захоплюють різні зелені овочі, які вона вміло використовує в стравах.

— Ба більше! Наталія вміє готувати не лише смачно, але й дуже креативно та корисно водночас. Вона досліджує світ овочів, готуючи різноманітні рулетики, десерти із зеленими нотками, що завжди додають їй енергії, — ділиться танцівник.

Утім, наголошує, що улюбленою стравою для Наталі є лосось.

— Ця риба — не просто продукт для неї, а справжня гастрономічна пристрасть. Вона знає, як приготувати його так, щоб він був найсмачнішим. Запечений, свіжий, смажений або маринований — зовсім неважливо, — говорить він.

Моя урівноважена левиця!

Наталія — активна тренерка, майстриня спорту з естетичної та художньої гімнастики, але віддає перевагу пасивному відпочинку, наприклад, полежати, засмагаючи на сонці, насолоджуючись спокоєм.

Їй, як і мені, дуже подобається подорожувати в красиві місця, насолоджуватися краєвидами, — розповідає Женя Кот.

Спогади крізь роки

Танцівник ділиться, що має з дружиною безліч спільних спогадів, однак особливою для них була подорож на Таїті.

— Пам’ятаю, як вона зустріла мене в аеропорту, ми обійнялися після довгого розлуки. Відтоді наші спільні моменти стали ще більш цінними, — ділиться Женя.

Метч з першого погляду

— Пам’ятаю, як зараз, момент нашого першого знайомства, воно було зовсім не романтичним.

Ми познайомилися на Україна має талант, де панувала робоча атмосфера, і ми були налаштовані на робочий лад. Я згадую той день: підійшов, привітавшись, поцілував Наталю в щоку (мені здається, це трішечки здивувало її), а далі почався повільний розвиток нашої спільної історії, — згадує чоловік.

Любить спати під фільми

Танцівник поділився, що дружина засинає під усі фільми та серіали, які вмикають для перегляду.

— Каже, що їй дуже подобаються фільми жахів, жодного я разом з нею не дивився. Не дуже люблю жахіття, бо вони повільні, мені до вподоби динамічне кіно!

Уміє заспокоїти мій полум’яний характер

Танцівник зізнається, що найбільше любить в дружині непохитність та виваженість.

Ця урівноваженість вражає мене найбільше. Вона настільки мудра і спокійна, що заспокоює мій полум’яний, гарячий і вибуховий темперамент, — пояснює він.

Додає, що навіть присутність Наталії заспокоює його.

Постійно вчимося разом

Женя Кот каже, що вони з Наталією — спортивні люди. Багато часу присвятили досягненню певних цілей, були сфокусовані на своїх амбіціях. Зараз вони вивчають, як бути сімейно орієнтованими, спрямованими на розвиток особистих стосунків.

— Є дуже хороші зміни, які я відчуваю, що перейняв у Наталі. Це відмова від шкідливих звичок, перехід до правильного харчування, і, головне, віра в себе. Найголовніше — це те, що вона не припиняє вірити в мене і надихає мене.

Разом з нею я починаю розуміти, чого я хочу, куди йду, і з ким я хочу бути, — каже Женя.

До речі, пара раніше не працювала вдвох. А зараз діляться активними тренуваннями разом. Можливо, зовсім скоро ми побачимо спільний проект.

Щоб стосунки були міцними й приносили лише радість, над ними треба постійно працювати вдвох. Зараз ми можемо перебувати у постійному стресі та зриватися на близькій людині. Раніше ми розповідали, як зберегти стосунки під час війни.

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