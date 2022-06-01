Стосунки — острівок безпеки в шаленому світі. Поради психологині, як зберегти тепло в парі під час війни

Війна негативно впливає на всі сфери життя людини, зокрема й на особисті стосунки. На фоні стресу, переживань та злості частішають конфлікти, що іноді призводить навіть до розставання.

Психологиня Ольга Котляр розповіла для Telegram-каналу Психологічна підтримка, як зберегти тепло в парі.

Розв’язуйте проблеми разом

Злість на війну, а також відчуття власного безсилля в цій ситуації призводять до взаємних претензій одне до одного. Дратування та агресія — передбачливі реакції нашої психіки, але їх потрібно навчитись розуміти та правильно висловлювати без шкоди для стосунків.

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Злість потрібна кожному, як повітря. Через агресію ми закриваємо свої потреби й вибудовуємо міжособистісні межі контакту з людьми та з партнерами у стосунках, — зазначає Котляр.

Але претензіями до свого чоловіка жінка може лише загнати його в кут. Адже в житті не все залежить від однієї людини. Відповідно, критика від коханої знецінює особисті амбіції чоловіка та пригнічує його самолюбство.

Тож краще забути фрази на кшталт “Ти нічого не можеш вирішити!”, “Ти мене не розумієш”, “Ти чоловік чи хто?!”

Стосунки — надійне та безпечне місце для обох партнерів. Тож підтримуйте, чуйте одне одного, а також зрозумійте, що об’єктивно кожен з вас може зробити в цей час.

Не розв’язуйте проблему самостійно, щоб потім ображатись одне на одного. У парі відповідальність лежить 50/50 на партнерах.

Говоріть одне з одним через “я-повідомлення” замість “ти-повідомлення”. Наприклад, “я прошу твоєї допомоги” замість “ти мені не допомагаєш”.

Відокремлюй емоції партнера та почуття до тебе

Будьмо чесними, кожна жінка має свій образ героя — сильного, рішучого, відповідального тощо. Це пов’язано ще й зі стереотипами, які твердять з дитинства обом гендерам про те, що чоловіки нібито ніколи не плачуть.

Тож коли жінка бачить страх, безпорадність, сльози в чоловіка, її ідеальна картинка руйнується. Тоді жінка перестає сприймати свого чоловіка як героя, а партнер “закривається” в собі зі страху бути собою.

Як наслідок, він має відчуття провини та сорому за свої емоції, а вона — образу та страх відкритись. То що ж робити?

Відокремлюйте емоції партнера та почуття до себе. Адже як жінки, так і чоловіки сміються, плачуть, зляться.

Але це не характеризує ставлення людини до когось особисто. Не знецінюйте почуття свого партнера(-ки).

“Обіймайтесь”

Жінкам дуже важливе відчуття безпеки в усіх сенсах цього слова. Але під час війни ця безпека зникла. Жінці доводиться ставати сильнішою, відповідальнішою та самостійнішою.

Тому в цей період чоловікам важливо “обіймати” жінку, незалежно від того, поряд вона чи на відстані.

Не зривайтесь одне на одного, не диктуйте якісь умови, а просто терпляче вислуховуйте свого партнера(-ку).

Поцікавтеся, як пройшов день у кожного, що ви відчуваєте, поділіться власними новинами. Адже в парі важливо бути почутим, висловити свої почуття та думки вголос і отримати підтримку та захист від коханого(-ої).

Під час війни психологія статевого життя може змінитися. Адже щодня ми проходимо через травматичні події та нервуємо від жахливих новин. Читай, як війна впливає на сексуальне життя.