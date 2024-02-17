Сладости без сахара — простые и вкусные рецепты приготовления сладостей

В поиске идеального баланса между удовольствием и здоровьем, многие из нас задумываются об уменьшении потребления сахара. Но значит ли это, что придется попрощаться с любимыми сладостями? Конечно же нет!

Сегодня мы открываем дверь в мир, где вкусные десерты без сахара становятся реальностью, и докажем, что удовольствие от еды не обязательно связано с потреблением сахара. Подробнее о вкусных рецептах сладостей без сахара — рассказываем далее в материале.

Сладости без сахара: рецепты

О простых рецептах сладостей без сахара, а в частности, о том, как приготовить блины и медовик, рассказали в издании Shuba.life.

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Блинчики без сахара

Ингредиенты:

50 г цельнозерновой муки;

300 мл полужирного молока;

1 яйцо;

1 ч. л. растительного масла;

фрукты для начинки — по вкусу.

Приготовление

Сначала возьми яйцо и слегка взбей его в миске. Затем, не спеша, добавляй молоко и растительное масло, а за ними — просеянную муку. Тщательно перемешай все венчиком, пока тесто не станет гладким и без единого комочка. Оставь его отдохнуть на 15 минут.

Далее нужно разогреть сковороду и добавить туда немного масла, чтобы тесто не прилипало. Когда сковорода хорошо разогреется, добавь туда тесто.

Жарь блины на среднем огне, по несколько минут с каждой стороны, переворачивая их лопаткой, как только они зарумянятся до золотистого цвета. Блины без сахара готовы! Можешь к ним добавить как сладкую, так и соленую начинку — тут уж выбирай, что тебе по вкусу.

Медовик без сахара

Ингредиенты:

180 г пшеничной муки;

50 г меда;

100 г миндального молока;

70 мл растительного масла;

8 г разрыхлителя;

2 средних яйца;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Приготовление

Перед началом включи духовку разогреваться до 180 градусов. Далее взбей миксером или блендером яйца и мед в миске до образования пенистой текстуры. Затем аккуратно и постепенно вливай масло, и все вместе не останавливаясь перебивай в течение нескольких минут.

Добавь к смеси миндальное молоко и экстракт ванили, после чего снова хорошо все взбей. В завершение, просей муку с разрыхлителем и смешай, пока тесто не станет гладким и однородным без единого комочка.

Вылей готовое тесто в форму для выпекания диаметром 22 см. Дно предварительно укрой бумагой для выпекания. Выпекай медовик в духовке в течение примерно 30 минут и проверяй готовность зубочисткой.

Когда медовик будет готов, дай ему немного остыть и перед подачей посыпь его сахарной пудрой.

Шоколадный маффин

Специалистка по здоровому питанию Юлия Крилик рассказала для издания 032.ua несколько рецептов сладостей, которые можно приготовить без сахара или из кокосового сахара, что считается более полезным.

Ингредиенты:

250 г цельнозерновой муки;

10 г разрыхлителя;

4 ч. л. кокосового сахара (или можешь использовать сахарозаменитель);

4 ст. л. масла гхи;

200 г яблок;

150 г горького шоколада;

1 ст. л. какао-порошка;

щепотка ванили;

ягоды и мята для подачи.

Приготовление

Для начала тебе нужно на крупной терке натереть яблоки. После этого смешай его с гхи, кокосовым сахаром и ванилью до момента, пока сахар не растворится. В отдельной миске смешай сухие продукты: муку, какао и разрыхлитель. Далее его нужно перемешать, добавить к яблочной смеси и снова смешать все.

Шоколад натри на крупной терке и также добавь в тесто. После этого перелей тесто в формы для кексов и поставь выпекаться в духовом шкафу примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Маффины готовы! Перед подачей укрась их свежей мятой и ягодами.

Кокосовое печенье

Этот рецепт подойдет для всех, кто не ест сахар, глютен и молоко.

Ингредиенты:

70 г кокосовой стружки;

1 ст. л. семян чиа;

4 ст. л. без горки рисовой муки;

изюм или другие сухофрукты — по желанию.

Приготовление

За несколько часов до начала приготовления кокосового печенья стружку нужно замочить в воде, оставить набухать и затем слить воду. Семена чиа также оставь набухать в воде ориентировочно на 10 минут в консистенции 1:3. Если используешь изюм — повтори и с ним эту процедуру, чтобы он стал мягким.

После этого смешай все ингредиенты. Консистенция должна быть такая, чтобы можно было сформировать шарики. Далее выложи эти шарики на противень и оставь в духовом шкафу при температуре 160 градусов на 25 минут.

Печенье готово!

Мусс с шоколадом и бананом

Это очень простой и быстрый рецепт от Apollo Next.

Ингредиенты:

2 банана (выбирай очень спелые);

2 мягких авокадо;

125 г любимых ягод;

40 г сырого какао-порошка;

30 г какао-порошка;

2 ст. л. ореховой пасты;

2 ст. л. кокосового молока.

Приготовление

Для приготовления мусса тебе понадобится нарезанный на кусочки банан. В блендере смешай все ингредиенты, кроме ягод. Перебей все до однородной смеси и перелей в глубокую емкость. Закрой крышкой или накрой пищевой пленкой мусс и поставь настояться в холодильник на полчаса, чтобы смесь полностью застыла. По завершению этого времени достань мусс из холодильника и перед употреблением добавь ягоды в него.

Ранее мы рассказывали, почему сахар во фруктах самый полезный.

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