Солодощі без цукру — прості та смачні рецепти приготування смаколиків

У пошуку ідеального балансу між задоволенням і здоров’ям, багато хто з нас замислюється про зменшення споживання цукру. Але чи означає це, що доведеться попрощатися з улюбленими солодощами? Авжеж ні!
Сьогодні ми відкриваємо двері у світ, де смачні десерти без цукру стають реальністю, і доведемо, що задоволення від їжі не обов’язково пов’язане зі споживанням цукру. Детальніше про смачні рецепти солодощів без цукру — розповідаємо далі у матеріалі.
Про прості рецепти солодощів без цукру, а зокрема, про те, як приготувати млинці та медівник, розповіли у виданні Shuba.life.
Фото: Unsplash
Інгредієнти:
Приготування
Спочатку візьми яйце і злегка збий його в мисці. Потім, не поспішаючи, додавай молоко і олію, а за ними — просіяне борошно. Ретельно перемішай усе віночком, поки тісто не стане гладеньким і без жодної грудочки. Залиш його “відпочити” на 15 хвилин.
Далі потрібно розігріти сковороду і додати туди трохи олії, аби тісто не прилипало. Коли сковорода добре розігріється, додай туди тісто.
Смаж млинці на середньому вогні, по кілька хвилин з кожного боку, перевертаючи їх лопаткою, як тільки вони зарум’яняться до золотистого кольору. Млинці без цукру готові! Можеш до них додати як солодку, так і солону начинку — тут вже обирай, що тобі до смаку.
Перед початком увімкни духовку розігріватися до 180 градусів. Далі збий міксером чи блендером яйця та мед у мисці до утворення пінистої текстури. Потім акуратно та поступово вливай олію, і все разом не зупиняючись перебивай протягом кількох хвилин.
Додай до суміші мигдалеве молоко та екстракт ванілі, після чого знову добре все збий. На завершення, просій борошно з розпушувачем і змішай, поки тісто не стане гладким і однорідним без жодної грудочки.
Вилий готове тісто в форму для випікання діаметром 22 см. Дно попередньо вкрий папером для випікання. Випікай медівник у духовці протягом приблизно 30 хвилин і перевіряй готовність зубочисткою.
Коли медівник буде готовий, дай йому трохи охолонути і перед подачею посип його цукровою пудрою.
Спеціалістка зі здорового харчування Юлія Крілик розповіла для видання 032.ua кілька рецептів солодощів, які можна приготувати без цукру або з кокосового цукру, яке вважається більш корисним.
Для початку тобі потрібно на великій терці натерти яблука. Після цього змішай його з гхі, кокосовим цукром та ваніллю до моменту, поки цукор не розчиниться. В окремій мисці змішай сухі продукти: борошно, какао та розпушувач. Далі його потрібно перемішати, додати до яблучної суміші та знову змішати усе.
Шоколад натри на великій терці і також додай до тіста. Після цього перелий тісто у форми для кексів та постав випікатися у духовій шафі приблизно 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
Мафіни готові! Перед подачею прикрась їх свіжою м’ятою та ягодами.
Цей рецепт підійде для всіх, хто не їсть цукор, глютен та молоко.
За декілька годин до початку приготування кокосового печива стружку потрібно замочити у воді, залишити набухати та потім злити воду. Насіння чіа також залиш набухати у воді орієнтовно на 10 хвилин у консистенції 1:3. Якщо використовуєш родзинки — повтори й з ними цю процедуру, аби вони стали м’якими.
Після цього змішай усі інгредієнти. Консистенція має бути така, щоб можна було сформувати кульки. Далі виклади ці кульки на деко та залиш у духовій шафі при температурі 160 градусів на 25 хвилин.
Печиво готове!
Це дуже простий та швидкий рецепт від Apollo Next.
Для приготування мусу тобі знадобиться нарізаний на шматочки банан. У блендері змішай усі інгредієнти, окрім ягід. Перебий усе до однорідної суміші та перелий у глибоку ємність. Закрий кришкою чи накрий харчовою плівкою мус та постав настоятися у холодильник на півгодини, аби суміш повністю застигла. По завершенню цього часу дістань мус з холодильника та перед вживанням додай ягоди до нього.
Раніше ми розповідали, чому цукор у фруктах найкорисніший.
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