Солодощі без цукру — прості та смачні рецепти приготування смаколиків

У пошуку ідеального балансу між задоволенням і здоров’ям, багато хто з нас замислюється про зменшення споживання цукру. Але чи означає це, що доведеться попрощатися з улюбленими солодощами? Авжеж ні!

Сьогодні ми відкриваємо двері у світ, де смачні десерти без цукру стають реальністю, і доведемо, що задоволення від їжі не обов’язково пов’язане зі споживанням цукру. Детальніше про смачні рецепти солодощів без цукру — розповідаємо далі у матеріалі.

Солодощі без цукру: рецепти

Про прості рецепти солодощів без цукру, а зокрема, про те, як приготувати млинці та медівник, розповіли у виданні Shuba.life.

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Млинці без цукру

Інгредієнти:

50 г цільнозернового борошна;

300 мл напівжирного молока;

1 яйце;

1 ч. л. рослинної олії;

фрукти для начинки — на смак.

Приготування

Спочатку візьми яйце і злегка збий його в мисці. Потім, не поспішаючи, додавай молоко і олію, а за ними — просіяне борошно. Ретельно перемішай усе віночком, поки тісто не стане гладеньким і без жодної грудочки. Залиш його “відпочити” на 15 хвилин.

Далі потрібно розігріти сковороду і додати туди трохи олії, аби тісто не прилипало. Коли сковорода добре розігріється, додай туди тісто.

Смаж млинці на середньому вогні, по кілька хвилин з кожного боку, перевертаючи їх лопаткою, як тільки вони зарум’яняться до золотистого кольору. Млинці без цукру готові! Можеш до них додати як солодку, так і солону начинку — тут вже обирай, що тобі до смаку.

Медівник без цукру

Інгредієнти:

180 г пшеничного борошна;

50 г меду;

100 г мигдалевого молока;

70 мл рослинної олії;

8 г розпушувача;

2 середні яйця;

1 ч. л. ванільного екстракту.

Приготування

Перед початком увімкни духовку розігріватися до 180 градусів. Далі збий міксером чи блендером яйця та мед у мисці до утворення пінистої текстури. Потім акуратно та поступово вливай олію, і все разом не зупиняючись перебивай протягом кількох хвилин.

Додай до суміші мигдалеве молоко та екстракт ванілі, після чого знову добре все збий. На завершення, просій борошно з розпушувачем і змішай, поки тісто не стане гладким і однорідним без жодної грудочки.

Вилий готове тісто в форму для випікання діаметром 22 см. Дно попередньо вкрий папером для випікання. Випікай медівник у духовці протягом приблизно 30 хвилин і перевіряй готовність зубочисткою.

Коли медівник буде готовий, дай йому трохи охолонути і перед подачею посип його цукровою пудрою.

Шоколадний мафін

Спеціалістка зі здорового харчування Юлія Крілик розповіла для видання 032.ua кілька рецептів солодощів, які можна приготувати без цукру або з кокосового цукру, яке вважається більш корисним.

Інгредієнти:

250 г цільнозернового борошна;

10 г розпушувача;

4 ч. л. кокосового цукру (або можеш використовувати цукрозамінник);

4 ст. л. масла гхі;

200 г яблук;

150 г гіркого шоколаду;

1 ст. л. какао-порошку;

дрібка ванілі;

ягоди та м’ята для подачі.

Приготування

Для початку тобі потрібно на великій терці натерти яблука. Після цього змішай його з гхі, кокосовим цукром та ваніллю до моменту, поки цукор не розчиниться. В окремій мисці змішай сухі продукти: борошно, какао та розпушувач. Далі його потрібно перемішати, додати до яблучної суміші та знову змішати усе.

Шоколад натри на великій терці і також додай до тіста. Після цього перелий тісто у форми для кексів та постав випікатися у духовій шафі приблизно 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

Мафіни готові! Перед подачею прикрась їх свіжою м’ятою та ягодами.

Кокосове печиво

Цей рецепт підійде для всіх, хто не їсть цукор, глютен та молоко.

Інгредієнти:

70 г кокосової стружки;

1 ст. л. насіння чіа;

4 ст. л. без гірки рисового борошна;

родзинки або інші сухофрукти — за бажанням.

Приготування

За декілька годин до початку приготування кокосового печива стружку потрібно замочити у воді, залишити набухати та потім злити воду. Насіння чіа також залиш набухати у воді орієнтовно на 10 хвилин у консистенції 1:3. Якщо використовуєш родзинки — повтори й з ними цю процедуру, аби вони стали м’якими.

Після цього змішай усі інгредієнти. Консистенція має бути така, щоб можна було сформувати кульки. Далі виклади ці кульки на деко та залиш у духовій шафі при температурі 160 градусів на 25 хвилин.

Печиво готове!

Мус з шоколадом та бананом

Це дуже простий та швидкий рецепт від Apollo Next.

Інгредієнти:

2 банани (обирай дуже стиглі);

2 м’яких авокадо;

125 г улюблених ягід;

40 г сирого какао-порошку;

30 г какао-порошку;

2 ст. л. горіхової пасти;

2 ст. л. кокосового молока.

Приготування

Для приготування мусу тобі знадобиться нарізаний на шматочки банан. У блендері змішай усі інгредієнти, окрім ягід. Перебий усе до однорідної суміші та перелий у глибоку ємність. Закрий кришкою чи накрий харчовою плівкою мус та постав настоятися у холодильник на півгодини, аби суміш повністю застигла. По завершенню цього часу дістань мус з холодильника та перед вживанням додай ягоди до нього.

Раніше ми розповідали, чому цукор у фруктах найкорисніший.

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