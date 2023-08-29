Собака и кот: правила совместного проживания

Если вы не можете определиться, кого любите больше — кошек или собак, заведите обоих. Вопреки распространенному мнению, эти животные вполне могут уживаться и даже стать лучшими друзьями. Приобретите все необходимое: корм для собак и кошек, отдельные лежанки и игрушки. Но будьте готовы к трудностям. Рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть и как их преодолеть.

Основные потребности

Есть несколько сфер, требующих особого внимания.

Питание. У животных разные привычки и подходы к еде. Собак достаточно кормить 1–2 раза в день. Они едят помногу и редко оставляют корм в миске. Кошки питаются часто, маленькими порциями. Они могут оставлять еду и позже возвращаться. Следите, чтобы собака не доедала за котом. Важно, чтобы оба были сытыми, но не переедали. Место. Питомцы склонны вести борьбу за власть. Они занимают самые уютные места, в том числе колени хозяина. Четко покажите, где животным разрешено лежать, а где нет. Установите равные права. Внимание. Ласкаете одного — обязательно погладьте другого. Иначе возникнут ревность, обидчивость и даже агрессия. Гладя животных по очереди, вы будете передавать им запахи друг друга и поможете свыкнуться.

Смогут ли животные ужиться, зависит не только от их характеров. Большую роль играют хозяева и правильное воспитание.

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Как наладить отношения

Без установки правил не обойтись. На первых порах разделите домашнюю территорию, чтобы животные редко пересекались. Пусть они едят и спят в разных местах. Через время поменяйте подстилки местами, а затем позвольте обнюхать друг друга. Животные получают положительный опыт: в доме чужой, но ничего страшного не произошло.

Запрещайте собаке лаять на кошку и гоняться за ней. Если кот шипит и выпускает когти, заберите его, унесите в другую комнату. Во время игры собаки часто ведут себя чересчур энергично и грубо, бьют лапами и набрасываются. Прикажите “Лежать!” — так уменьшается вероятность травмирования кошки.

Придумайте игры и досуг, которые сблизят питомцев. Усевшись посмотреть фильм, положите рядом обоих животных. Отправляясь на прогулку с собакой, возьмите кота. Раз в день кормите обоих в одинаковое время, но на расстоянии. Постепенно сближайте миски до 1 метра, пресекая попытки нападения. Проявляйте терпение и последовательность — и питомцы начнут доброжелательно относиться друг к другу.

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