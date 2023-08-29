Собака та кіт: правила спільного проживання

Якщо ви не можете визначитися, кого любите більше — кішок чи собак, заведіть обох. Всупереч поширеній думці, ці тварини можуть уживатися і навіть стати кращими друзями. Придбайте все необхідне: корм для собак та котів, окремі лежанки та іграшки. Але будьте готові до труднощів. Розглянемо, які проблеми можуть виникнути та як їх подолати.

Основні потреби

Є кілька сфер, які потребують особливої уваги.

Харчування. У тварин різні звички та підходи до їжі. Собак достатньо годувати один-два рази на день. Вони їдять багато і рідко залишають корм у мисці. Кішки харчуються часто, маленькими порціями. Вони можуть залишати їжу та пізніше повертатися. Слідкуйте, щоб собака не доїдав за котом. Важливо, щоб обидва були ситими, але не переїдали. Місце. Улюбленці схильні боротися за владу. Вони займають затишні місця, зокрема коліна господаря. Чітко покажіть, де тваринам можна лежати, а де — ні. Встановіть рівні права. Увага. Пестите одного — обов’язково погладьте іншого. Інакше виникнуть ревнощі, вразливість і навіть агресія. Гладячи тварин по черзі, ви передаватимете їм запахи один одного, і це допоможете призвичаїтися.

Чи зможуть тварини ужитися, залежить не лише від їхніх характерів. Велику роль відіграють господарі та правильне виховання.

Зараз також дивляться

Як налагодити стосунки

Без встановлення правил не обійтись. Спочатку розділіть домашню територію, щоб тварини рідко перетиналися. Нехай вони їдять і сплять у різних місцях. Через якийсь час обміняйте підстилки місцями, а потім дозвольте обнюхати одне одного. Тварини набувають позитивного досвіду: у будинку — чужий, але нічого страшного не сталося.

Забороняйте собаці гавкати на кішку та ганятися за нею. Якщо кіт шипить і випускає кігті, заберіть його, віднесіть до іншої кімнати. Під час гри собаки часто поводяться надто енергійно та грубо, б’ють лапами та кидаються. Накажіть “Лежати!”. Так зменшується ймовірність травмування кішки.

Придумайте ігри та дозвілля, які зблизять улюбленців. Сідаєте подивитися фільм? Покладіть поруч обох тварин. Вирушаючи на прогулянку із собакою, візьміть кота. Щодня годуйте обох в однаковий час, але на відстані. Поступово зближуйте миски до одного метра, припиняючи спроби нападу. Виявляйте терпіння та послідовність — і вихованці почнуть доброзичливо ставитись один до одного.

Забезпечте турботу та радість вашим пухнастим друзям — зазирніть в інтернет-магазин товарів для тварин. Тут ви знайдете все необхідне для їхнього комфорту та здоров’я!

Також раніше шеф-кухар Алекс Якутов розповів, як рятує безпритульних собак.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.