Заклеили окна для безопасности, а теперь остались некрасивые пятна? Советы, как отмыть скотч от стекла

Елена Яковлева, редактор сайта 29 ноября 2022, 17:10
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