Привычные и новые варианты: чем закрыть окна от солнца

Жаркое лето уже прошло, однако теплые солнечные лучи ещё активно светят в наши окна. Из-за сокращения продолжительности светового дня, в зените солнце останавливается раньше.

Поэтому находиться у окон бывает некомфортно и даже жарко. Чем можно закрыть окна в квартире, чтобы это не стоило половину месячной зарплаты, расскажем тебе дальше.

Чем закрыть окна от солнца

Шторы или ролеты

Конечно, от солнца могут защитить и классические методы. Например, шторы могут решить проблему.

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На рынке можно приобрести такие шторы, которые предназначены для полного поглощения света. Такая ткань называется black-out.

Если же шторы не подойдут под твой интерьер, попробуй роллеты конструкции типа день-ночь. Такие роллеты, или шторы плиссе, монтируют на оконную раму, так что ткань закрывает помещение от солнечных лучей, но не занимает много места у окон.

Однако есть и недостатки — такие вещи накапливают пыль и нуждаются в уходе, а также они не защищают комнату от нагрева.

Для частного дома могут подойти монтируемые снаружи окон дворовые роллеты. Такие роллеты на 100% защищаются от солнца. Однако установка и использование будут дорогими, особенно если выбирать управление на пульте.

Жалюзи

Ранее такой способ использовался более активно и распространено, чем сейчас. Принцип их работы довольно прост, жалюзи также монтируют на оконную раму, чтобы они не занимали много места.

Среди однозначных преимуществ — жалюзи позволяют регулировать степень проникновения солнца в помещение. Они также отражают солнечные лучи.

Однако жалюзи нужно мыть, к тому же — это довольно трудно.

Тонировочная пленка

Тонировочная пленка является отличным вариантом для тех, кто не имеет возможности установить громоздкие конструкции на окна.

Цвет пленки может быть полностью прозрачным или темным, как обычное тонированное стекло в машине.

Если тонировочная пленка качественная, её цвет не повлияет на степень защиты.

Таким образом, ты не только защитишь комнату от солнца, но и скроешь для тех, кто извне, что происходит в помещении.

Однако такой метод нельзя назвать дешевым. А вот более дешевым, однако действенным является другой способ.

Фольга

Такой вариант можно использовать как временный. Используя фольгу и скотч, можешь её наклеить солнцеотражающей стороной к стеклу.

Не переживай, если скотч оставил следы на твоих окнах. Раньше мы рассказывали тебе, как отчистить скотч от оконной рамы и стекла.

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