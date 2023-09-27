Звичні та нові варіанти: чим закрити вікна від сонця

Спекотне літо вже промайнуло, однак теплі сонячні промені ще активно світять в наші вікна. Через скорочення тривалості світлового дня, в зеніті Сонце зупиняється раніше.

Через це перебувати біля вікон буває некомфортно та навіть спекотно. Чим можна закрити вікна у квартирі, аби це не коштувало половину місячної зарплатні, розповімо тобі далі.

Чим закрити вікна від сонця

Штори або ролети

Звісно, від сонця можуть захистити й цілком класичні методи. Наприклад, цупкі штори можуть розв’язати проблему.

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На ринку можна придбати такі штори, що створені для повного поглинання світла. Така тканина називається black-out.

Якщо ж штори не підійдуть під твій інтер’єр, спробуй ролети конструкції типу день-ніч. Такі ролети, або штори плісе, вмонтовують на віконну раму, тож тканина закриває приміщення від сонячних променів, але не займає багато місця біля вікон.

Однак, є й недоліки — такі речі накопичують пил і потребують догляду, а також вони не захищають кімнату від нагрівання.

Для приватного будинку можуть підійти дворові ролети, що вмонтовуються ззовні вікон. Такі ролети на 100% захищаються від сонця. Однак встановлення та користування будуть дорогими, особливо якщо обирати управління на пульті.

Жалюзі

Раніше такий спосіб використовувався активніше та поширеніше, ніж зараз. Принцип їхньої роботи доволі простий, жалюзі також вмонтовують на віконну раму, аби вони не займали багато місця.

Серед однозначних переваг — жалюзі дозволяють регулювати ступінь проникнення сонця до приміщення. Вони також відбивають сонячні промені.

Однак жалюзі потрібно мити, до того ж — це досить важко.

Тонувальна плівка

Тонувальна плівка є чудовим варіантом для тих, хто не має можливості встановити громіздкі конструкції на вікна.

Колір плівки може бути повністю прозорим або темним, як звичне тоноване скло на машині.

Якщо тонувальна плівка якісна, то її колір не вплине на ступінь захисту.

Таким чином ти не лише захистиш кімнату від сонця, а й приховаєш для тих, хто ззовні, що відбувається у приміщенні.

Однак такий метод не можна назвати дешевим. А ось дешевшим, проте дієвим є іншим спосіб.

Фольга

Такий варіант можна використати, як тимчасовий. Використовуючи фольгу та скотч, можеш її наклеїти сонцевідбивною стороною до скла.

Не переймайся, якщо скотч залишив сліди на твоїх вікнах. Раніше ми розповідали тобі, як відчистити скотч від віконної рами та скла.

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