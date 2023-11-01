1 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

А какой сегодня праздник? Так иногда спрашивают люди друг друга, когда кто-то предлагает приготовить необычный ужин, открыть бутылочку вина или купить еще несколько пирожных. И хотя не стоит искать причин, чтобы порадовать себя, все же иногда интересно становится, чем особенна сегодняшняя дата.

1 ноября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Международный день вегана

Хотя веганство и вегетарианство не так уж давно стало приобретать популярность в наших широтах, но Международный день вегана был введен еще в 1994 году. Цель этого праздника — рассказать больше о таком образе жизни и важности отказа от мясных продуктов, чтобы защитить животных от убийства и жестокого обращения с ними.

День рождения Европейского союза

Пока Украина делает уверенные шаги на пути к членству в ЕС, союз отмечает свой день рождения. Образовался он на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года. Поэтому сегодня принято праздновать День рождения Европейского союза.

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День ангелов

Помнишь мультфильм Коко, события которого разворачиваются именно в День мертвых — Санта Муэрте? Так вот, сегодня именно этот праздник начинают отмечать в Мексике. Празднование длится два дня и начинается 1 ноября со Дня ангелов, когда чтят память умерших детей и младенцев и приносят игрушки и сладости на места, где они похоронены.

День всех Святых

Хотя День всех Святых и считается христианским праздником, но его традиции имеют более древние корни, ведь еще кельтские племена отмечали подобный праздник. В Православной Церкви День всех Святых принято праздновать в восьмое воскресенье после Пасхи.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Что касается праздников, которые принято отмечать по старому церковному календарю, то 1 ноября ранее чествовали перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

По новому календарю теперь верующие могут чтить память святых чудотворцев Космы и Дамьяна.

Приметы 1 ноября 2023 года

если сегодня будет дождь, то в конце месяца можно ожидать снег;

если на улице будет тепло, зима окажется мягкой;

если ночью будет много звезд на небе, то зима будет снежной и морозной;

также можно ожидать снежной зимы, если перелетные птицы будут лететь высоко.

Что сегодня нельзя делать

не стоит в этот день желать другим зла, повышать голос, кричать или ругаться;

не рекомендуется и отказывать людям в подаянии сегодня;

однако давать или просить деньги взаймы — тоже плохая идея;

заниматься физическим трудом и садоводством тоже не советуют;

еще одна плохая примета — убивать пауков сегодня, поскольку по давним верованиям именно так приходят в гости души умерших;

не рекомендуется открывать надолго окна и двери, сушить вещи на улице или балконе и выходить поздно на прогулку.

Памятные события 1 ноября в истории

В 1512 году впервые была открыта роспись Сикстинской капеллы авторства Микеланджело для посетителей.

В 1604 г. состоялась премьера трагедии Шекспира Отелло в королевском дворце Вайтголл в Лондоне.

В 1918 году во Львове произошло украинское восстание, которое получило название Листопадовый чин. Вскоре после этого была провозглашена ЗУНР.

В 1927 году был создан футбольный клуб Динамо Киев.

Также 1 ноября подарило нашему народу двух героев Украины. В 1973 году родился офицер ВСУ и один из киборгов Донецкого аэропорта Зубков Иван Иванович. А в 1995 году родился украинский доброволец Коцюбайло Дмитрий Иванович на псевдо Да Винчи. Оба героя отдали свои жизни за свободу Украины и ее народа.

Именины сегодня

Сегодня именины отмечают Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Александр, Петр, Савва, Елизавета, Ульяна, Юлиана, Федор, Фома, Яков и Ян.

Но некоторые уже в предвкушении другого особенного праздника. Читай, через сколько дней Новый год 2024 и какой цвет выбрать декор.

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