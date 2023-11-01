1 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

А какой сегодня праздник? Так иногда спрашивают люди друг друга, когда кто-то предлагает приготовить необычный ужин, открыть бутылочку вина или купить еще несколько пирожных. И хотя не стоит искать причин, чтобы порадовать себя, все же иногда интересно становится, чем особенна сегодняшняя дата.
Хотя веганство и вегетарианство не так уж давно стало приобретать популярность в наших широтах, но Международный день вегана был введен еще в 1994 году. Цель этого праздника — рассказать больше о таком образе жизни и важности отказа от мясных продуктов, чтобы защитить животных от убийства и жестокого обращения с ними.
Пока Украина делает уверенные шаги на пути к членству в ЕС, союз отмечает свой день рождения. Образовался он на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, который вступил в силу 1 ноября 1993 года. Поэтому сегодня принято праздновать День рождения Европейского союза.
Помнишь мультфильм Коко, события которого разворачиваются именно в День мертвых — Санта Муэрте? Так вот, сегодня именно этот праздник начинают отмечать в Мексике. Празднование длится два дня и начинается 1 ноября со Дня ангелов, когда чтят память умерших детей и младенцев и приносят игрушки и сладости на места, где они похоронены.
Хотя День всех Святых и считается христианским праздником, но его традиции имеют более древние корни, ведь еще кельтские племена отмечали подобный праздник. В Православной Церкви День всех Святых принято праздновать в восьмое воскресенье после Пасхи.
Что касается праздников, которые принято отмечать по старому церковному календарю, то 1 ноября ранее чествовали перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.
По новому календарю теперь верующие могут чтить память святых чудотворцев Космы и Дамьяна.
В 1512 году впервые была открыта роспись Сикстинской капеллы авторства Микеланджело для посетителей.
В 1604 г. состоялась премьера трагедии Шекспира Отелло в королевском дворце Вайтголл в Лондоне.
В 1918 году во Львове произошло украинское восстание, которое получило название Листопадовый чин. Вскоре после этого была провозглашена ЗУНР.
В 1927 году был создан футбольный клуб Динамо Киев.
Также 1 ноября подарило нашему народу двух героев Украины. В 1973 году родился офицер ВСУ и один из киборгов Донецкого аэропорта Зубков Иван Иванович. А в 1995 году родился украинский доброволец Коцюбайло Дмитрий Иванович на псевдо Да Винчи. Оба героя отдали свои жизни за свободу Украины и ее народа.
Сегодня именины отмечают Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Александр, Петр, Савва, Елизавета, Ульяна, Юлиана, Федор, Фома, Яков и Ян.
Но некоторые уже в предвкушении другого особенного праздника. Читай, через сколько дней Новый год 2024 и какой цвет выбрать декор.
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