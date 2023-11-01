1 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

А яке сьогодні свято? Так іноді питають люди одне одного, коли хтось пропонує приготувати незвичайну вечерю, відкрити пляшечку вина чи купити ще кілька тістечок. І хоч не варто шукати причин, щоб потішити себе, все ж таки іноді цікаво стає, чим особлива сьогоднішня дата.

1 листопада — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Міжнародний день вегана

Хоч веганство та вегетаріанство не так вже й давно почало набувати популярності у наших широтах, але Міжнародний день вегана запровадили ще у 1994 році. Мета цього свята — розповісти більше про такий спосіб життя та важливість відмовитись від м’ясних продуктів, аби захистити тварин від вбивства та жорстокого поводження з ними.

День народження Європейського союзу

Поки Україна робить впевнені кроки на шляху до членства в ЄС, союз святкує свій день народження. Утворився він на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 1993 року. Тож саме сьогодні прийнято святкувати День народження Європейського союзу.

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День янголят

Пам’ятаєш мультфільм Коко, події якого розгортаються саме в День мертвих — Санта Муерте? Так ось сьогодні саме це свято починають відзначати у Мексиці. Святкування триває два дні й починається 1 листопада з Дня янголят, коли вшановують пам’ять померлих дітей та немовлят і приносять іграшки та солодощі на місця, де їх поховано.

День усіх Святих

Хоч День усіх Святих і вважається християнським святом, але його традиції мають більш давні корені, адже ще кельтські племена відзначали подібне свято. У Православній Церкві День усіх святих прийнято святкувати у восьму неділю після Великодня.

Яке сьогодні свято в церковному календарі й кому моляться віряни

Що ж стосується свят, які прийнято відзначати за старим церковним календарем, то 1 листопада раніше вшановували перенесення мощів преподобного Івана Рильського.

За новим календарем, тепер віряни можуть вшановувати пам’ять святих чудотворців Косми та Дам’яна.

Прикмети 1 листопада 2023

якщо сьогодні буде дощ, то наприкінці місяця можна чекати на сніг;

якщо на вулиці буде тепло, то зима виявиться м’якою;

якщо вночі буде багато зірок на небі, то зима буде сніжною та морозною;

також можна чекати сніжної зими, якщо перелітні птахи будуть летіти високо.

Що сьогодні не можна робити

не варто в цей день бажати іншим зла, підвищувати голос, кричати чи лаятись;

не рекомендується й відмовляти людям у милостині сьогодні;

однак давати чи просити гроші в борг — теж погана ідея;

займатись фізичною працею та садівництвом також не радять;

ще одна погана прикмета — вбивати павуків сьогодні, оскільки за давніми віруваннями, саме так приходять в гості душі померлих;

не рекомендується також відкривати надовго вікна та двері, сушити речі на вулиці чи балконі та виходити пізно на прогулянку.

Пам’ятні події 1 листопада в історії

У 1512 році було вперше відкрито розпис Сикстинської капели авторства Мікеланджело для відвідувачів.

У 1604 році відбулася прем’єра трагедії Шекспіра Отелло у королівському палаці Вайтголл в Лондоні.

У 1918 році у Львові відбулось українське повстання, яке отримало назву Листопадовий чин. Невдовзі після цього було проголошено ЗУНР.

У 1927 році був створений футбольний клуб Динамо Київ.

Також 1 листопада подарувало нашому народу двох героїв України. У 1973 році народився офіцер ЗСУ та один із кіборгів Донецького аеропорту Зубков Іван Іванович. А у 1995 році народився український доброволець Коцюбайло Дмитро Іванович на псевдо Да Вінчі. Обидва герої віддали свої життя за свободу України та її народу.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини відзначають Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, Сава, Єлизавета, Уляна, Юліана, Федір, Хома, Яків та Ян.

Та дехто вже у передчутті іншого особливого свята. Читай, через скільки днів Новий рік 2024, та якого кольору обрати декор.

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