10 ноября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Календарь снова меняет дату и сразу же хочется спросить, какой сегодня праздник — 10 ноября. Для кого-то это способ справиться с пасмурной погодой утром, а кто-то старается так не упустить ни одной важной даты. В любом случае Вікна собрали для тебя список самых важных праздников на сегодня.

10 ноября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

Всемирный день науки

Генеральная конференция ЮНЕСКО в 2001 году учредила международный праздник Всемирного дня науки во имя мира и развития, чтобы повысить понимание людей, насколько важна наука для развития общества и всего мира в целом. К празднованию Дня науки Украина присоединилась в 2013 году.

Всемирный день молодежи

Хотя Всемирный день молодежи и неофициальный праздник, но отмечают его довольно давно — с 1945 года с момента основания Всемирной федерации демократической молодежи в Лондоне. Эта международная организация до сих пор пытается бороться за мир, права молодежи, независимость народов, а также интернациональное сообщество молодежи против колониализма, неоколониализма, нацизма и расизма.

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Международный день бухгалтера

Профессиональный праздник бухгалтеров в мире отмечают уже более 50-ти лет. Однако берет этот особый день начало еще с древнейших времен с момента издания книги венецианского математика Луки Пачоли Все об арифметике, геометрии и пропорциях, которого считают отцом бухгалтерии.

В то же время важно отметить, что в Украине для чествования этих специалистов существует отдельный праздник, который отмечают 16 июля.

Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком

Многие болезни существуют в нашем мире, но одной из самых опасных остается именно рак. Поэтому напоминать об отдельных его видах не только важно, но и жизненно необходимо. Так, 10 ноября в мире отмечают Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком, чтобы повысить осведомленность об этом заболевании, а также улучшить уход и лечение больных им людей.

Всемирный день кератоконуса

Также 10 ноября с целью повышения осведомленности о болезни и во избежание ее развития отмечают Всемирный день кератоконуса — сложное невоспалительное заболевание органов зрения, при котором роговица глаза принимает конусную форму.

Международный день вышивальщиц

Достаточно новый праздник, но не менее важный — Международный день вышивальщиц. Отмечать его начали в 2013 году, чтобы отметить удивительно непростую и кропотливую работу мастериц.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

День вышивальщиц не просто выбрали праздновать именно 10 ноября, ведь, по старому стилю, в эту дату чтили память их покровительницы святой великомученицы III века Параскевы Пятницы, или ее еще называют Иконийская. Теперь этот важный день будут отмечать 28 октября.

По новому стилю 10 ноября теперь чтят память апостолов от 70-ти Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

Приметы 10 ноября 2023 года

если удалось заметить утром туман, то следует ожидать теплой погоды;

если в этот день будет снег, то зима будет теплой, хотя и ветреной;

будет теплой зима и если с деревьев вишни не успели опасть листья;

потепления следует ждать, если белки ходят по земле, а вот если они не слезают с деревьев — ждать холода;

если ночью заметно вокруг луны круги — жди сильной бури.

Что сегодня нельзя делать

в этот день не рекомендуется ссориться родным, особенно зятю с тещей;

также не стоит ничего одалживать соседям, особенно не рекомендуется беременным давать деньги взаймы;

лучше в этот день отложить все важные дела, а также дальние поездки;

нельзя много смеяться в этот день;

не следует также мыть пол и выносить мусор.

Памятные события 10 ноября в истории

В 1723 году по приказу императора Петра I в Санкт-Петербурге арестован наказной гетман Левобережной Украины Павел Полуботок. После этого он попал в тюрьму, где и умер.

В 1764 году Екатерина II передала всю полноту власти в Гетманщине президенту Малороссийской коллегии Петру Румянцеву, чем фактически отменила гетманство.

В 1926 году был открыт Украинский научный институт в Берлине.

В 1928 году был открыт дом-музей Тараса Шевченко в Киеве.

В 1989 году состоялось учредительное собрание Общества Надсяння во Львове. Общество до сих пор представляет украинцев, которые были депортированы с украинских этнических территорий, что после Второй мировой войны “передали” Польше.

В 2009 году запустили первый гидроагрегат Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, который выдал первый ток в Объединенную энергосистему Украины.

В 2022 году 131 отдельный разведывательный батальон ВСУ освободил город Снигиревку от российских оккупантов.

Именины сегодня

Сегодня именины празднуют Арсен (Арсений), Анна, Афанасий, Валентина, Георгий, Иван, Кузьма, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Неонила, Параскева.

Людям все еще тяжело привыкать к новым датам, ведь можно запутаться, но нужно знать дать новый календарь ПЦУ. Поэтому читай, какие церковные праздники будут в ноябре 2023 года и какие даты по новому и старому стилю.

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