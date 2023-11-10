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10 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Даніела Долотова, журналістка сайту 10 Листопада 2023, 06:00
10 листопада яке свято
Фото: Unsplash

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10 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
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