10 листопада — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Календар знов змінює дату й одразу ж після цього хочеться запитати себе, яке свято 10 листопада. Для когось це спосіб впоратись з похмурою погодою зранку, а хтось прагне не пропустити жодної важливої дати. У будь-якому разі Вікна зібрали для тебе список найважливіших свят на сьогодні.

10 листопада — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

Всесвітній день науки

Генеральна конференція ЮНЕСКО у 2001 році заснувала міжнародне свято Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку, аби підвищити розуміння людей, наскільки важлива наука для розвитку суспільства та усього світу загалом. До святкування Дня науки Україна приєдналась у 2013 році.

Всесвітній день молоді

Хоча Всесвітній день молоді й неофіційне свято, але відзначають його досить давно — з 1945 року з моменту заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді в Лондоні. Ця міжнародна організація й досі намагається боротись за мир, права молоді, незалежність народів, а також інтернаціональне згуртування молоді проти колоніалізму, неоколоніалізму, нацизму і расизму.

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Міжнародний день бухгалтера

Професійне свято бухгалтерів у світі відзначають вже понад 50 років. Однак бере цей особливий день початок ще з більш давніх часів з видання книги венеційського математика Луки Пачолі Все про арифметику, геометрію і пропорції, якого вважають батьком бухгалтерії.

Водночас важливо зазначити, що в Україні для вшанування праці цих спеціалістів існує окреме свято, яке відзначають 16 липня.

Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком

Чимало хвороб існує у нашому світі, але однією з найбільш небезпечних лишається саме рак. Тому нагадувати про окремі його види не лише важливо, але й життєво необхідно. Так, 10 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, щоб підвищити обізнаність про це захворювання, а також покращити догляд та лікування хворих на нього людей.

Всесвітній день кератоконуса

Також 10 листопада з метою підвищення обізнаності про хворобу та задля запобігання її розвитку відзначають Всесвітній день кератоконуса — це складне незапальне захворювання органів зору, за якого рогівка ока набуває конусної форми.

Міжнародний день вишивальниць

Досить нове свято, але не менш важливе — Міжнародний день вишивальниць. Відзначати його почали у 2013 році, щоб відзначити на диво непросту та кропітку працю майстринь.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

День вишивальниць не просто обрали святкувати саме 10 листопада, адже, за старим стилем, у цю дату вшановували пам’ять їхньої покровительки святої великомучениці III сторіччя Параскеви П’ятниці, або ж її ще називають Іконійська. Тепер цей важливий день будуть відзначати 28 жовтня.

За новим стилем 10 листопада тепер вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта (Кварта) і Тертія.

Прикмети 10 листопада 2023

якщо вдалось помітити вранці туман, тоді варто чекати теплої погоди;

якщо у цей день буде лежать сніг, то зима буде теплою, хоч і вітряною;

буде теплою зима і якщо з дерев вишні не встигло опасти листя;

потеплішання варто чекати, якщо білки ходять по землі, а ось якщо вони не злазять з дерев — чекати холоду;

якщо на деревах у цей день помітно іній, то варто чекати суворої зими;

якщо вночі помітно навколо місяця кола — чекати сильної бурі.

Що сьогодні не можна робити

у цей день не рекомендується сваритись рідним, особливо зятю з тещею;

також не варто нічого позичати сусідам, особливо не рекомендується вагітним давати гроші у борг;

краще у цей день відкласти усі важливі справи, а також далекі поїздки;

не можна багато сміятись у цей день;

не варто також мити підлогу та виносити сміття.

Пам’ятні події 10 листопада в історії

У 1723 році за наказом імператора Петра І в Санкт-Петербурзі заарештовано наказного гетьмана Лівобережної України Павла Полуботка. Після цього він потрапив в ув’язнення, де і помер.

У 1764 році Катерина ІІ передала всю повноту влади в Гетьманщині президенту Малоросійської колегії Петру Рум’янцеву, чим фактично скасувала гетьманство.

У 1926 році було відкрито Український науковий інститут у Берліні.

У 1928 році було відкрито будинок-музей Тараса Шевченка у Києві.

У 1989 році відбулись установчі збори Товариства Надсяння у Львові. Товариство й досі репрезентує українців, які були депортовані з українських етнічних територій, які після Другої світової війни “передали” Польщі.

У 2009 році запустили перший гідроагрегат Дністровської Гідроакумулювальної електростанції, який видав перший струм в Об’єднану енергосистему України.

У 2022 році 131 окремий розвідувальний батальйон ЗСУ звільнив місто Снігурівку від російських окупантів.

Іменини сьогодні

Сьогодні іменини святкують Арсен (Арсеній), Анна (Ганна), Афанасій, Валентина, Георгій, Іван, Кузьма, Наум, Микола, Павло, Тимофій, Неоніла, Параскева.

Людям все ще важко звикати до нових дат, адже можна заплутатися, але треба знати дати нового календаря ПЦУ. Тому читай, які церковні свята будуть у листопаді 2023 та які дати за новим і старим стилем.

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