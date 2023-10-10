10 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Каждый день в мире отмечают какой-нибудь праздник. Он может быть посвящен профессии, борьбе за какое-то дело или просто в честь памяти выдающегося человека или события в истории.

Часто некоторыми праздниками хотят привлечь внимание общества к определенным проблемам, предлагают варианты их решения, помощь пострадавшим.

Мы расскажем, какой праздник 10 октября. Кого в этот день стоит поздравить с именинами и что произошло в истории в этот день.

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10 октября — какой сегодня праздник

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Его положили начало в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. Цель праздника — повышение осведомленности населения о проблемах психического здоровья и способах его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

В этот день отмечают День психиатра. Поэтому следует поздравить врачей с профессиональным днем.

10 октября — какой праздник в Украине

В Украине 10 октября отмечается День работников стандартизации и метрологии. Этот праздник был установлен Указом Президента № 910/2002 от 8 октября 2002 года, учитывая весомый вклад работников сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

Также в Украине есть Закон О стандартизации, он устанавливает правовые и организационные принципы стандартизации и должен обеспечивать единую техническую политику в этой сфере.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 10 октября

10 октября в церковном календаре — День памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Они были родными братом и сестрой, жившими в IV веке в городе Никодима.

Они приняли христианство и начали его активно проповедовать. За это их задержали и подвергли жестоким пыткам по приказу императора Максимилиана, преследовавшего христиан. Евлампий и Евлампия выдержали пытки и не изменили своей вере. Но Евлампия обезглавлена, а его сестра умерла от горя.

Приметы 10 октября 2023

У наших предков не было современных метеорологических станций, но могли определять погоду по приметам, которые отслеживались в течение многих лет:

если в этот день нет мороза, то в ближайшие четыре недели еще не будет зимы;

если в этот день нижние листья ивы пожелтели, то зима будет ранней;

если ветер дует с севера или востока, следует ожидать резкое похолодание.

Что сегодня нельзя делать

10 октября желательно не заниматься огородом и не идти в лес. Также не стоит делать большие покупки или начинать новое дело. Еще нельзя желать другим людям зла и сквернословить.

Памятные события 10 октября в истории

10 октября 1932 года в Запорожье запустили ДнепроГЭС.

В этот же день и в этом же году, 10 октября 1932 года, Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития.

10 октября 1940 года в Кракове был создан Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.

10 октября 1964 года в Токио начались XVIII Олимпийские игры.

Именины сегодня, 10 октября

Именины 10 октября отмечают мужчины со следующими именами: Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор.

В этот день женские имена в православном календаре отсутствуют. Если в этот день родилась девочка, то обычно обращают внимание на дни и имена, которые близки ко дню рождения ребенка.

В октябре верующие отмечают не один религиозный праздник. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023 года.

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