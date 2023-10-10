10 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Щодня у світі відзначають якесь свято. Воно може бути присвячене професії, боротьбі за якусь справу чи просто вшанування пам’яті визначної людини або події в історії.

Часто деякими святами хочуть привернути увагу суспільства до певних проблем, пропонують варіанти її розв’язання, допомогу тим, хто постраждав.

Ми розповімо, яке свято 10 жовтня. Кого у цей день варто привітати з іменинами та що відбулося в історії в цей день.

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10 жовтня — яке сьогодні свято

10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. Його започаткували у 1992 році з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я. Мета свята — підвищення поінформованості населення щодо проблем психічного здоров’я та способів його зміцнення, а також профілактики та лікування психічних розладів.

Також у цей день відзначають День психіатра. Тому варто привітати лікарів з професійним днем.

10 жовтня — яке свято в Україні

В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології. Це свято було встановлено Указом Президента № 910/2002 від 8 жовтня 2002 року з огляду на вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології в розвиток економіки держави.

Також в Україні є Закон Про стандартизацію, він встановлює правові та організаційні засади стандартизації та має забезпечувати єдину технічну політику в цій сфері.

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни 10 жовтня

10 жовтня у церковному календарі — День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії. Вони були рідними братом та сестрою, які жили в IV столітті в місті Никодима.

Вони прийняли християнство та почали його активно проповідувати. За це їх затримали і піддали жорстоким тортурам за наказом імператора Максиміліана, який переслідував християн. Євлампій та Євлампія витримали тортури та не зрадили свою віру. Але Євлампія обезголовили, а його сестра померла від горя.

Прикмети 10 жовтня 2023

Наші предки не мали сучасних метеорологічних станцій, але могли визначати погоду за прикметами, які відстежувалися протягом років:

якщо у цей день немає морозу, то найближчі чотири тижні ще не буде зими;

якщо у цей день нижнє листя верби зжовтіло, то зима буде ранньою;

якщо вітер дме із півночі або сходу, треба очікувати різке похолодання.

Що сьогодні не можна робити

10 жовтня бажано не займатися городом і йти до лісу. Також не варто робити великі покупки чи починати нову справу. Ще не можна бажати іншим людям зла та лихословити.

Пам’ятні події 10 жовтня в історії

10 жовтня 1932 року у Запоріжжі запустили ДніпроГЕС.

Цього ж дня і цього ж року, 10 жовтня 1932, Харківському фізико-технічнім інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

10 жовтня 1940 року у Кракові створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою.

10 жовтня 1964 року у Токіо розпочалися XVIII Олімпійські ігри.

Іменини сьогодні, 10 жовтня

Іменини 10 жовтня відзначають чоловіки з такими іменами: Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір.

Цього дня жіночі імена у православному календарі відсутні. Якщо цього дня народилася дівчинка, зазвичай звертають увагу на дні та імені, які найближчі до дня народження дитини.

У жовтні віряни відзначають не одне релігійне свято. Раніше ми розповідали про релігійні свята у жовтні 2023.

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