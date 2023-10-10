10 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Щодня у світі відзначають якесь свято. Воно може бути присвячене професії, боротьбі за якусь справу чи просто вшанування пам’яті визначної людини або події в історії.
Часто деякими святами хочуть привернути увагу суспільства до певних проблем, пропонують варіанти її розв’язання, допомогу тим, хто постраждав.
Ми розповімо, яке свято 10 жовтня. Кого у цей день варто привітати з іменинами та що відбулося в історії в цей день.
10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. Його започаткували у 1992 році з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров’я. Мета свята — підвищення поінформованості населення щодо проблем психічного здоров’я та способів його зміцнення, а також профілактики та лікування психічних розладів.
Також у цей день відзначають День психіатра. Тому варто привітати лікарів з професійним днем.
В Україні 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології. Це свято було встановлено Указом Президента № 910/2002 від 8 жовтня 2002 року з огляду на вагомий внесок працівників сфери стандартизації та метрології в розвиток економіки держави.
Також в Україні є Закон Про стандартизацію, він встановлює правові та організаційні засади стандартизації та має забезпечувати єдину технічну політику в цій сфері.
10 жовтня у церковному календарі — День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії. Вони були рідними братом та сестрою, які жили в IV столітті в місті Никодима.
10 жовтня у церковному календарі — День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії. Вони були рідними братом та сестрою, які жили в IV столітті в місті Никодима.
Вони прийняли християнство та почали його активно проповідувати. За це їх затримали і піддали жорстоким тортурам за наказом імператора Максиміліана, який переслідував християн. Євлампій та Євлампія витримали тортури та не зрадили свою віру. Але Євлампія обезголовили, а його сестра померла від горя.
Фото: Pexels
Наші предки не мали сучасних метеорологічних станцій, але могли визначати погоду за прикметами, які відстежувалися протягом років:
10 жовтня бажано не займатися городом і йти до лісу. Також не варто робити великі покупки чи починати нову справу. Ще не можна бажати іншим людям зла та лихословити.
Іменини 10 жовтня відзначають чоловіки з такими іменами: Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір.
Цього дня жіночі імена у православному календарі відсутні. Якщо цього дня народилася дівчинка, зазвичай звертають увагу на дні та імені, які найближчі до дня народження дитини.
У жовтні віряни відзначають не одне релігійне свято. Раніше ми розповідали про релігійні свята у жовтні 2023.
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