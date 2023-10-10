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10 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 09:45
10 жовтня: яке свято в Україні 2023 року
Фото: Pexels

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