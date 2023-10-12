12 октября: какой сегодня праздник. Религиозные и международные события и традиции этого дня — полная подборка

Каждый день — как праздник? Было бы, конечно, хорошо. Несмотря на тяжелые времена, в Украине и мире действительно многие важные праздники отмечают чуть ли не каждый день. Что ж, если тебе интересно, кого сегодня следует поздравить, тогда читай наш материал: рассказываем, какой праздник в Украине и мире 12 октября.
12 октября, которое в этом году приходится на четверг, весь мир отмечает День зрения.
Отмечать Всемирный день зрения стали под эгидой ВОЗ, чтобы привлечь внимание к проблеме здоровья глаз населения. 12 октября проводятся немало информационных событий, посвященных профилактике слепоты.
Этот день также отмечается благодаря инициативе ВОЗ. Традиционно Всемирный день борьбы с артритом отмечают 12 октября.
Цель этого дня — привлечь внимание общества к борьбе с ревматологическими заболеваниями.
Национальный день Королевства Испании является государственным праздником и отмечается во второй декаде октября ежегодно. В этом году праздник выпадает на 12 октября.
Праздник посвящен открытию нового мира исследователем Христофором Колумбом в 1492 году. Каждый год Национальный день Испании отмечают парадами и торжествами.
12 октября отмечается и Всемирный день экономиста.
Традиционно празднование назначено в день, когда выдающимся представителям профессии присуждается премия по решению Нобелевского комитета.
Согласно церковному календарю, сегодня верующие чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника.
Согласно церковному календарю, сегодня верующие чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника.
Эти три мужчины, по верованиям, не выдавали собственных имен во время гонения за христианами и их задержания. Они назывались христианами, за что были убиты.
Есть приметы касательно погоды: считалось, если этой ночью на небе много звезд — следующий год будет урожайным.
А вот если звезды мерцают на небе — стоит ожидать снега уже скоро. Яркие звезды — к морозу, а на тепло указывали тусклые светила.
Существуют определенные приметы 12 октября, которые могут касаться разных аспектов жизни:
Многие исторические события мирового масштаба произошли именно 12 октября.
Сегодня, 12 октября, свои именины отмечают: Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Александр, Остап, Тарас, Ян, Доминика.
Когда в октябре отмечают другие праздники и какие именно, можешь узнать из нашего материала о праздниках в октябре.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.