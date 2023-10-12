12 октября: какой сегодня праздник. Религиозные и международные события и традиции этого дня — полная подборка

Каждый день — как праздник? Было бы, конечно, хорошо. Несмотря на тяжелые времена, в Украине и мире действительно многие важные праздники отмечают чуть ли не каждый день. Что ж, если тебе интересно, кого сегодня следует поздравить, тогда читай наш материал: рассказываем, какой праздник в Украине и мире 12 октября.

12 октября — какой праздник в Украине в 2023 году

Всемирный день зрения

12 октября, которое в этом году приходится на четверг, весь мир отмечает День зрения.

Отмечать Всемирный день зрения стали под эгидой ВОЗ, чтобы привлечь внимание к проблеме здоровья глаз населения. 12 октября проводятся немало информационных событий, посвященных профилактике слепоты.

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Всемирный день борьбы с артритом

Этот день также отмечается благодаря инициативе ВОЗ. Традиционно Всемирный день борьбы с артритом отмечают 12 октября.

Цель этого дня — привлечь внимание общества к борьбе с ревматологическими заболеваниями.

Национальный день Королевства Испании

Национальный день Королевства Испании является государственным праздником и отмечается во второй декаде октября ежегодно. В этом году праздник выпадает на 12 октября.

Праздник посвящен открытию нового мира исследователем Христофором Колумбом в 1492 году. Каждый год Национальный день Испании отмечают парадами и торжествами.

Всемирный день экономиста

12 октября отмечается и Всемирный день экономиста.

Традиционно празднование назначено в день, когда выдающимся представителям профессии присуждается премия по решению Нобелевского комитета.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

Согласно церковному календарю, сегодня верующие чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника.

Эти три мужчины, по верованиям, не выдавали собственных имен во время гонения за христианами и их задержания. Они назывались христианами, за что были убиты.

Приметы 12 октября 2023 года

Есть приметы касательно погоды: считалось, если этой ночью на небе много звезд — следующий год будет урожайным.

А вот если звезды мерцают на небе — стоит ожидать снега уже скоро. Яркие звезды — к морозу, а на тепло указывали тусклые светила.

Что сегодня можно и нельзя делать 12 октября

Существуют определенные приметы 12 октября, которые могут касаться разных аспектов жизни:

в этот день советуют не обижать, не обижаться и не вспоминать старые обиды, чтобы негативные эмоции не переросли в болезни;

не стоит рассказывать кому-то о своих планах;

нельзя пользоваться ножами, ножницами и иглами.

Памятные события 12 октября в истории

Многие исторические события мирового масштаба произошли именно 12 октября.

1492 года Христофор Колумб открыл Америку;

открыл Америку; 1618 года армия Речи Посполитой и украинское казацкое войско захватили земли Москвы;

В 1863 году в Женеве был создан Красный Крест;

1901 года президент США Теодор Рузвельт официально назвал резиденцию американских президентов Белым домом;

официально назвал резиденцию американских президентов Белым домом; В 1905 году Норвегия разорвала унию со Швецией;

В 1956 году было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Именины сегодня 12 октября

Сегодня, 12 октября, свои именины отмечают: Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартын, Николай, Александр, Остап, Тарас, Ян, Доминика.

Когда в октябре отмечают другие праздники и какие именно, можешь узнать из нашего материала о праздниках в октябре.

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