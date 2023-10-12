12 жовтня: яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні події і традиції цього дня — повна добірка

Кожен день — як свято? Було б, звісно, добре. Попри важкі часи, в Україні та світі справді багато важливих свят відзначають ледь не щодня. Що ж, якщо тобі цікаво, кого сьогодні варто привітати, тоді читай наш матеріал: розповідаємо, яке свято в Україні та світі 12 жовтня.

12 жовтня — яке свято в Україні у 2023 році

Всесвітній день зору

12 жовтня, що цього року припадає на четвер, весь світ відзначає День зору.

Відзначати Всесвітній день зору стали завдяки егіді ВООЗ, яка прагне привернути більше уваги до проблеми здоров’я очей населення. 12 жовтня проводять чимало інформаційних подій, що присвячені профілактиці сліпоти.

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Всесвітній день боротьби з артритом

Цей день також відзначають завдяки ініціативі ВООЗ. Традиційно, Всесвітній день боротьби з артритом відзначають 12 жовтня.

Мета цього дня — привернути увагу суспільства до боротьби з ревматологічними захворюваннями.

Національний день Королівства Іспанії

Національний день Королівства Іспанії є державним святом та відзначається в другій декаді жовтня щороку. Цьогоріч свято припадає на 12 жовтня.

Свято присвячене відкриттям нового світу дослідником Христофором Колумбом у 1492 році. Щороку Національний день Іспанії відзначають парадами та урочистостями.

Всесвітній день економіста

12 жовтня відзначають й Всесвітній день економіста.

Традиційно, святкування призначене в день, коли видатним представникам професії присуджується премія за рішенням Нобелівського комітету.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За церковним календарем, сьогодні віряни вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха й Андроника.

Ці троє чоловіків, за оповіддю, не видавали власних імен під час гоніння за християнами та їхнього затримання. Вони називалися християнами, за що було вбиті.

Прикмети 12 жовтня 2023

Є прикмети стосовно погоди: вважалося, якщо цієї ночі на небі багато зірок — наступний рік видасться урожайним.

А ось якщо зірки мерехтять на небі — варто очікувати снігу вже незабаром. До морозу були яскраві зорі, а на тепло вказували тьмяні світила.

Що сьогодні можна і не можна робити 12 жовтня

Існують певні прикмети 12 жовтня, які можуть стосуватися різних аспектів життя:

цього дня радять не ображати, не ображатися й не згадувати старі образи, аби негативні емоції не переросли у хвороби;

не варто розповідати комусь про свої плани;

не можна користуватися ножами, ножицями та голками.

Пам’ятні події 12 жовтня в історії

Чимало історичних подій світового масштабу сталося саме 12 жовтня.

1492 року Христофор Колумб відкрив Америку;

відкрив Америку; 1618 року армія Речі Посполитої та українське козацьке військо захопили землі Москви;

1863 року у Женеві створили Червоний Хрест;

1901 року президент США Теодор Рузвельт офіційно назвав резиденцію американських президентів Білим домом;

офіційно назвав резиденцію американських президентів Білим домом; 1905 року Норвегія розірвала унію зі Швецією;

1956 року створили Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Іменини сьогодні 12 жовтня

Сьогодні, 12 жовтня, свої іменини відзначають: Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Олександр, Остап, Тарас, Ян, Домініка.

Коли у жовтні відзначають інші свята та які саме, можеш дізнатися з нашого матеріалу про свята у жовтні.

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