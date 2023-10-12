12 жовтня: яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні події і традиції цього дня — повна добірка

Кожен день — як свято? Було б, звісно, добре. Попри важкі часи, в Україні та світі справді багато важливих свят відзначають ледь не щодня. Що ж, якщо тобі цікаво, кого сьогодні варто привітати, тоді читай наш матеріал: розповідаємо, яке свято в Україні та світі 12 жовтня.
12 жовтня, що цього року припадає на четвер, весь світ відзначає День зору.
Відзначати Всесвітній день зору стали завдяки егіді ВООЗ, яка прагне привернути більше уваги до проблеми здоров’я очей населення. 12 жовтня проводять чимало інформаційних подій, що присвячені профілактиці сліпоти.
Цей день також відзначають завдяки ініціативі ВООЗ. Традиційно, Всесвітній день боротьби з артритом відзначають 12 жовтня.
Мета цього дня — привернути увагу суспільства до боротьби з ревматологічними захворюваннями.
Національний день Королівства Іспанії є державним святом та відзначається в другій декаді жовтня щороку. Цьогоріч свято припадає на 12 жовтня.
Свято присвячене відкриттям нового світу дослідником Христофором Колумбом у 1492 році. Щороку Національний день Іспанії відзначають парадами та урочистостями.
12 жовтня відзначають й Всесвітній день економіста.
Традиційно, святкування призначене в день, коли видатним представникам професії присуджується премія за рішенням Нобелівського комітету.
За церковним календарем, сьогодні віряни вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха й Андроника.
За церковним календарем, сьогодні віряни вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха й Андроника.
Ці троє чоловіків, за оповіддю, не видавали власних імен під час гоніння за християнами та їхнього затримання. Вони називалися християнами, за що було вбиті.
Є прикмети стосовно погоди: вважалося, якщо цієї ночі на небі багато зірок — наступний рік видасться урожайним.
А ось якщо зірки мерехтять на небі — варто очікувати снігу вже незабаром. До морозу були яскраві зорі, а на тепло вказували тьмяні світила.
Існують певні прикмети 12 жовтня, які можуть стосуватися різних аспектів життя:
Чимало історичних подій світового масштабу сталося саме 12 жовтня.
Сьогодні, 12 жовтня, свої іменини відзначають: Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Олександр, Остап, Тарас, Ян, Домініка.
Коли у жовтні відзначають інші свята та які саме, можеш дізнатися з нашого матеріалу про свята у жовтні.
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