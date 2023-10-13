13 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Иногда утром или посреди дня мы можем задуматься, какой сегодня праздник. Ведь каждый день что-то отмечают. Тогда мы ищем информацию в интернете.

Мы расскажем, какой праздник 18 октября. Кого в этот день следует поздравить с именинами и что произошло в истории в этот день.

13 октября — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

На 13 октября пришлось сразу несколько международных праздников.

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Международный день простого языка (International Plain Language Day)

Этот день отмечается 13 октября, чтобы подчеркнуть важность четкой и понятной коммуникации. Этот праздник начинается с 1990-х годов, профессионалы в области простого языка Шерил Стивенс и Кейт Гаррисон Уайтсайд решили создать международную сеть сурдопереводчиков.

Впоследствии они поняли, насколько важен и необходим простой язык в публичном общении. Впервые он был отмечен 13 октября 2011 года, в годовщину подписания закона США о доступном письме.

Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)

Цель Всемирного дня борьбы с тромбозом, который отмечают 13 октября, состоит в том, чтобы больше обращать внимание людей на опасность тромбоза. В этот праздник людей убеждают прийти к врачу на прием, а не заниматься самолечением.

Следует отметить, что тромбоз — это патологическое свертывание крови в сосудах. Когда образуется тромб, кровь не может нормально течь венами и артериями. Это может привести к гибели, ведь кровь не дойдет до органов.

Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий

Впервые этот день был отмечен 22 декабря 1989 года в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий.

Затем в 1999 году Генеральная Ассамблея решила продолжать ежегодно отмечать эту дату во вторую среду октября в качестве одного из инструментов, способствующих формированию глобальной культуры уменьшения опасности стихийных бедствий.

А уже в 2009 году дату празднования Международного дня уменьшения опасности стихийных бедствий избрали 13 октября. Целью праздника является повышение уровня информированности населения о мерах снижения риска жизни и здоровья от стихийных природных явлений.

Международный день ветеринарной медсестры

Этот праздник традиционно отмечают во вторую пятницу октября. В 2023 году Международный день ветеринарной сестры пришелся на 13 октября.

В этот день стоит поздравить работников ветклиник и поблагодарить их за работу. В некоторых странах проводят мероприятия, например, Ветеринарная медсестра года, Ветеринарная медсестра года среди студентов.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 13 октября

13 октября по церковному календарю отмечают День памяти мучеников Карпа, Папиллы, Агафодора и Агафоники. Все они пострадали за свою веру во Христа в III веке, когда правил Декий.

Карп был епископом, Папилла — диаконом, Агафоника — сестра Папиллы, Агафодор — раб, служивший у Папиллы и Карпа.

В те времена царило язычество и люди вместе поклонялись идолам. Император Декий узнал, что все перечисленные не пришли на поклонение идолам. Он велел им прийти к нему и заставлял отказаться от веры.

Но диакон с епископом не сделали этого. Тогда их привязали к коням и заставляли бежать за ними. Агафодор видел это и сочувствовал своим хозяевам. Тогда начали пытать и его. Папилла во время допроса признался, что лечил местных молитвами.

После этого император захотел доказать, что язычники тоже могут лечить и приказал вылечить больного. Диакон ответил: если язычникам это удастся, он откажется от Христа.

Языческие жрецы всячески пытались вылечить слепого и долго колдовали над ним, но ничего не получалось. Тогда к слепому подошел Папилла, стал молиться, и слепой прозрел.

Декий был не в себе от гнева и приказал всех четырех посадить в раскаленную печь, но огонь не повредил мучеников. Тогда их казнили мечом.

Приметы 18 сентября 2023

Наши предки по природным явлениям могли определить, какой будет погода следующие несколько дней:

если небо становится темно-синего цвета, следует ожидать дождя;

если в течение дня температура резко не меняется, то пасмурная погода будет держаться несколько дней;

если вечером закукарекал петух — погода быстро изменится.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не нужно хвастаться своими достижениями и новыми вещами, потому что можно все сразу потерять.

Желательно не одевать черную одежду, ведь это может повлиять на планы. Также в этот день следует не звать гостей, ведь с ними можно поссориться.

Памятные события 18 сентября в истории

В 1675 году нидерландский физик Христиан Гюйгенс получил патент на карманные часы.

В 1792 году в Вашингтоне началось строительство одного из важнейших построек США — Белого дома.

В 1871 году в Киеве открыли Коллегию Павла Галагана.

В 1875 году был открыт Черновицкий университет.

В 1884 году Гринвич был утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

В 1996 году в Крыму был создан Южноукраинский экономический союз.

Именины сегодня 13 октября

Сегодня именины отмечают Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.

В октябре верующие отмечают много праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023 года.

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