Праздники

13 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 октября 2023, 09:30
13 жовтня: яке свято в Україні у 2023 році
Фото: Pexels

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