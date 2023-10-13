13 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Інколи зранку чи посеред дня ми можемо замислитися, яке сьогодні свято. Адже кожного дня щось відзначають. Тоді ми шукаємо інформацію в інтернеті.

Ми розповімо, яке свято 18 жовтня. Кого у цей день варто привітати з іменинами та що відбулося в історії.

13 жовтня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

На 13 жовтня припало відразу кілька міжнародних свят.

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Міжнародний день простої мови (International Plain Language Day)

Цей день відзначають 13 жовтня, щоб підкреслити важливість чіткої та зрозумілої комунікації. Це свято бере початок з 1990-х років, професіонали у галузі простої мови Шеріл Стівенс і Кейт Гаррісон Уайтсайд вирішили створити міжнародну мережу сурдоперекладачів.

Згодом вони зрозуміли, наскільки важливою та необхідною є проста мова у публічному спілкуванні. Вперше його відзначили 13 жовтня 2011 року, у річницю підписання закону США про доступне письмо.

Всесвітній день боротьби з тромбозом (World Thrombosis Day)

Мета Всесвітнього дня боротьби з тромбозом, який відзначають 13 жовтня, полягає у тому, щоб більше звертати увагу людей на небезпеку тромбозу. У це свято людей заохочують прийти до лікаря на прийом, а не займатися самолікуванням.

Варто зазначити, що тромбоз — це патологічне згортання крові у судинах. Коли утворюється тромб, кров не може нормально текти венами та артеріями. Це може призвести до загибелі, адже кров не дійде до органів.

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Вперше цей день відзначили 22 грудня 1989 року у рамках Міжнародного десятиліття щодо зменшення небезпеки стихійних лих.

Потім у 1999 році Генеральна Асамблея вирішила продовжувати щорічно відзначати цю дату у другу середу жовтня в якості одного з інструментів, що сприяють формуванню глобальної культури зменшення небезпеки стихійних лих.

А вже у 2009 році дату святкування Міжнародного дня зменшення небезпеки стихійних лих обрали 13 жовтня. Метою свята є підвищенні рівня інформованості населення щодо заходів зниження ризику життю та здоров’ю від стихійних природних явищ.

Міжнародний день ветеринарної медсестри

Це свято традиційно відзначають у другу п’ятницю жовтня. У 2023 році Міжнародний день ветеринарної сестри припав на 13 жовтня.

У цей день варто привітати працівників ветклінік та подякувати їм за роботу. У деяких країнах проводять заходи, наприклад, Ветеринарна медсестра року, Ветеринарна медсестра року серед студентів.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни 13 жовтня

13 жовтня за церковним календарем відзначають День пам’яті мучеників Коропа, Папіли, Агафодора та Агафоніки. Усі вони постраждали за свою віру в Христа у III столітті, коли правив Декій.

Короп був єпископом, Папіла — дияконом, Агафоніка — сестра Папіли, Агафодор — раб, що служив у Папіли та Коропа.

У ті часи панувало язичництво та люди разом поклонялися ідолам. Імператор Декій дізнався, що усі перелічені не прийшли на поклоніння ідолам. Він приказав їм прийти до нього та змушував відмовитися від віри.

Але диякон з єпископом не зробили цього. Тоді їх прив’язали до коней та змушували бігти за ними. Агафодор бачив це і співчував своїм господарям. Тоді почали катувати і його. Папіла під час допиту зізнався, що лікував місцевих молитвами.

Після цього імператор захотів довести, що язичники теж можуть лікувати та наказав вилікувати хворого. Диякон відповів: якщо язичникам це вдасться, він відмовиться від Христа.

Язичницькі жерці усіляко намагалися вилікувати сліпого та довго чаклували над ним, але нічого не виходило. Тоді до сліпого підійшов Папіла, почав молитися, й сліпий прозрів.

Декій був у не собі від гніву та наказав усіх чотирьох посадити до розпеченої печі, але вогонь не зашкодив мученикам. Тоді їх стратили мечем.

Прикмети 18 вересня 2023

Наші предки за природними явищами могли визначити, якою буде погода наступні кілька днів:

якщо небо стає темно-синього кольору, варто чекати дощу;

якщо протягом дня температура різко не змінюється, то похмура погода триматиметься кілька днів;

якщо увечері закукурікав півень — погода швидко зміниться.

Що сьогодні не можна і не можна робити

У цей день не треба хвалитися своїми досягненнями та хизуватися новими речами, бо можна все одразу втратити.

Бажано не одягати чорний одяг, адже це може вплинути на плани. Також цього дня варто не кликати гостей, адже з ними можна посваритися.

Пам’ятні події 18 вересня в історії

У 1675 році нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримав патент на кишеньковий годинник.

У 1792 році у Вашингтоні розпочалося будівництво однієї з найважливіших будівель США — Білого дому.

У 1871 році у Києві відкрили Колегію Павла Ґалаґана.

У 1875 році відкрили Чернівецький університет.

У 1884 році Гринвіч затвердили як місце проходження нульового меридіана.

У 1996 рік у Криму створили Південноукраїнський економічний союз.

Іменини сьогодні 13 жовтня

Сьогодні іменини відзначають Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.

У жовтні віряни відзначають багато свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у жовтні 2023.

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