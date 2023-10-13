Свята

13 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 09:30
13 жовтня: яке свято в Україні у 2023 році
Фото: Pexels

Більше новин
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
Switchblade 600: характеристики та ціна дронів, які Україна отримає від США
Ефективний проти техніки та живої сили: характеристики дрона-камікадзе Switchblade 600
Плов
Плов: легкі рецепти від іменитих шеф-кухарів
Дивитись більше

Матеріали по темі

що подарувати дружині на день народження
12 ідей подарунків для дружини на день народження на будь-який бюджет та смак
гелловін
Велесова ніч — український Гелловін? Чи справді ми маємо свій день мерців та чому про нього забули
12 жовтня яке сьогодні свято
12 жовтня: яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні події і традиції цього дня — повна добірка
що подарувати автолюбителю
Що подарувати автолюбителю: стильні та практичні ідеї подарунків на будь-який бюджет

Відео
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини

Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
0:03:24
Радомир збирає дрон
Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців
0:02:40
Красногорівка
Росіяни цинічно нищать Красногорівку! Як там досі живуть люди та чому відмовляються виїжджати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
українські захисники
Заїхати безпечно в місто — майже неможливо: як українські захисники утримують позиції на Сході
0:03:57
Росіяни перекидають техніку та резерви у Маріуполь: до чого готуються
Перекидають тисячі військ та техніку. До чого готуються російські окупанти у Маріуполі
Ізраїль
Кількість загиблих зростає, а ХАМАС готується до гри в довгу: яка ситуація в Ізраїлі 12 жовтня
0:05:09
Авдіївка сьогодні: що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку 12 жовтня 2023
Найбільший наступ на Авдіївку за всю повномасштабну війну — що відбувається на Сході
Карта бойових дій в Україні сьогодні 12.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 12 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
гарбуз
Читати далі
Страви з гарбуза з м’ясом: три смачні рецепти для святкового столу
гелловін
Читати далі
Велесова ніч — український Гелловін? Чи справді ми маємо свій день мерців та чому про нього забули

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь