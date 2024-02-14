14 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

14 февраля в Украине и мире отмечают множество праздников! И нет, не только День святого Валентина. Мы расскажем о самых важных и интересных праздниках 14 февраля, а также об обычаях, традициях и приметах.

14 февраля — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День всех влюбленных

14 февраля во всем мире отмечают День влюбленных или День святого Валентина. О Валентине, в честь которого назван праздник, почти ничего не известно. Он жил в III ст. н. е. в Терне. Был христианским священником. Его казнили по приказу римского императора Клавдия II 14 февраля 269 года.

По легенде, Валентин тайно венчал влюбленных по христианским традициям. А об идеях подарков, щемящих поздравлениях на 14 февраля и многом другом ты можешь узнать по этой ссылке.

Сейчас также смотрят

V-Day

V-Day — это день движения за пропаганду прекращения насилия в отношении женщин и девочек, которому положила начало американская феминистка Ив Энслер. Этот день отмечается с 1998 года. В этот день объясняют, что такое насилие, каким оно бывает, куда обращаться и что делать. А также, как можно бороться с насилием в мире.

Международный день дарения книг

С 2012 года в мире отмечают Международный день книгодарения, он приходится на 14 февраля. Так что ты можешь подарить кому-то книгу вместо конфет в этот день, а еще прочесть что-то новенькое и интересное.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

По новоюлианскому церковному календарю, 14 февраля верующие чтят память святого равноапостольного Кирилла и святого Авксентия. Кирилла прозвали философом за любовь к книгам, он был византийским миссионером, аскетом. Вместе с братом Мефодием создал славянский алфавит.

Святой Авксентий был сирийским монахом и аскетом. Жил на горе Оксия, недалеко от Халкидона, и служил при дворе императора Феодосия Младшего. Стал известен как обличитель ересей и знаток Священного Писания.

Приметы 14 февраля 2024

Щебечут птицы — к потеплению в ближайшие дни.

Белки бегают по земле — к потеплению.

Висят сосульки на крышах — урожай пшеницы будет щедрым.

Сильный мороз в этот день — к жаркому лету.

Что сегодня нельзя делать

Нежелательно 14 февраля подстригать волосы и ногти. Также лучше перенести визит к врачу. Нельзя оскорблять других людей, ругаться, ссориться и сплетничать. Не отказывай в помощи и подаянии. Нельзя оскорблять животных и ругать их.

Памятные события 14 февраля в истории

842 года — условный день рождения французского языка, ведь в этот день Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли клятвы на старофранцузском (романском) языке.

1663 года — Канаду объявили королевской провинцией Франции.

1848 года — Мексика отдала Техас США согласно условиям мирного договора.

1876 года — Александер Белл показал первый бытовой телефон.

В 1993 году был подписан договор о сотрудничестве народов Карпатского региона между Украиной, Польшей и Венгрией.

В 2005 году был основан видеохостинг YouTube.

Именины сегодня

По новому церковному календарю 14 февраля именины отмечают: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил.

Раньше мы делились поздравлениями для жены в День влюбленных.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.