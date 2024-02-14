14 февраля — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

14 февраля в Украине и мире отмечают множество праздников! И нет, не только День святого Валентина. Мы расскажем о самых важных и интересных праздниках 14 февраля, а также об обычаях, традициях и приметах.
14 февраля во всем мире отмечают День влюбленных или День святого Валентина. О Валентине, в честь которого назван праздник, почти ничего не известно. Он жил в III ст. н. е. в Терне. Был христианским священником. Его казнили по приказу римского императора Клавдия II 14 февраля 269 года.
По легенде, Валентин тайно венчал влюбленных по христианским традициям. А об идеях подарков, щемящих поздравлениях на 14 февраля и многом другом ты можешь узнать по этой ссылке.
V-Day — это день движения за пропаганду прекращения насилия в отношении женщин и девочек, которому положила начало американская феминистка Ив Энслер. Этот день отмечается с 1998 года. В этот день объясняют, что такое насилие, каким оно бывает, куда обращаться и что делать. А также, как можно бороться с насилием в мире.
С 2012 года в мире отмечают Международный день книгодарения, он приходится на 14 февраля. Так что ты можешь подарить кому-то книгу вместо конфет в этот день, а еще прочесть что-то новенькое и интересное.
По новоюлианскому церковному календарю, 14 февраля верующие чтят память святого равноапостольного Кирилла и святого Авксентия. Кирилла прозвали философом за любовь к книгам, он был византийским миссионером, аскетом. Вместе с братом Мефодием создал славянский алфавит.
Святой Авксентий был сирийским монахом и аскетом. Жил на горе Оксия, недалеко от Халкидона, и служил при дворе императора Феодосия Младшего. Стал известен как обличитель ересей и знаток Священного Писания.
Нежелательно 14 февраля подстригать волосы и ногти. Также лучше перенести визит к врачу. Нельзя оскорблять других людей, ругаться, ссориться и сплетничать. Не отказывай в помощи и подаянии. Нельзя оскорблять животных и ругать их.
По новому церковному календарю 14 февраля именины отмечают: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил.
Раньше мы делились поздравлениями для жены в День влюбленных.
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