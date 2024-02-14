14 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

14 лютого в Україні та світі відзначають багато свят! І ні, не лише День святого Валентина. Ми розповімо про найважливіші та цікавіші свята 14 лютого, а також про звичаї, традиції та прикмети.

14 лютого — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День всіх закоханих

14 лютого в усьому світі відзначають День закоханих або ж День святого Валентина. Про Валентина, на честь якого назване свято, майже нічого не відомо. Він жив у III ст. н. е. в Терні. Був християнським священником. Його стратили за наказом римського імператора Клавдія II 14 лютого 269 року.

За легендою, Валентин таємно вінчав закоханих за християнськими традиціями. А про ідеї подарунків, щемливі привітання на 14 лютого та багато іншого ти можеш дізнатися за цим посиланням.

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V-Day

V-Day — це день руху за пропаганду припинення насильства щодо жінок і дівчаток, яке започаткувала американська феміністка Ів Енслер. Цей день відзначають з 1998 року. У цей день пояснюють, що таке насильство, яким воно буває, куди звертатися та що робити. А також, як можна боротися з насильством у світі.

Міжнародний день дарування книг

З 2012 року у світі відзначають Міжнародний день книгодарування, він припадає завжди на 14 лютого. Тож, ти можеш подарувати комусь книгу замість цукерок у цей день, а також прочитати щось новеньке та цікаве.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

За новоюліанським церковним календарем, 14 лютого віряни вшановують пам’ять святого рівноапостольного Кирила та святого Авксентія. Кирила прозвали філософом за любов до книг, він був візантійським місіонером, аскетом. Разом з братом Мефодієм створив слов’янську абетку.

Святий Авксентій був сирійським монахом та аскетом. Жив на горі Оксія, неподалік Халкідону, та служив при дворі імператора Феодосія Молодшого. Став відомим як викривач єресей та знавець Святого Письма.

Прикмети 14 лютого 2024

Щебечуть птахи — до потепління найближчими днями.

Білки бігають по землі — до потепління.

Висять бурульки на дахах — урожай пшениці буде щедрим.

Сильний мороз у цей день — до спекотного літа.

Що сьогодні не можна робити

Не бажано 14 лютого підстригати волосся та нігті. Також краще перенести візит до лікаря. Не можна ображати інших людей, лаятися, сваритися та пліткувати. Не відмовляй у допомозі та милостині. Не можна ображати тварин та сварити їх.

Пам’ятні події 14 лютого в історії

842 року — умовний день народження французької мови, адже в цей день Людовік II Німецький і Карл II Лисий принесли присяги старофранцузькою (романською) мовою.

1663 року — Канаду оголосили королівською провінцією Франції.

1848 року Мексика віддала Техас США за умовами мирного договору.

1876 року Александер Белл показав перший побутовий телефон.

1993 року — був підписаний договір про співпрацю народів Карпатського регіону між Україною, Польщею та Угорщиною.

2005 року був заснований відеохостинг YouTube.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем 14 лютого іменини відзначають: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло.

Раніше ми ділилися привітаннями для дружини на День закоханих.

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