14 лютого — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

14 лютого в Україні та світі відзначають багато свят! І ні, не лише День святого Валентина. Ми розповімо про найважливіші та цікавіші свята 14 лютого, а також про звичаї, традиції та прикмети.
14 лютого в усьому світі відзначають День закоханих або ж День святого Валентина. Про Валентина, на честь якого назване свято, майже нічого не відомо. Він жив у III ст. н. е. в Терні. Був християнським священником. Його стратили за наказом римського імператора Клавдія II 14 лютого 269 року.
За легендою, Валентин таємно вінчав закоханих за християнськими традиціями. А про ідеї подарунків, щемливі привітання на 14 лютого та багато іншого ти можеш дізнатися за цим посиланням.
V-Day — це день руху за пропаганду припинення насильства щодо жінок і дівчаток, яке започаткувала американська феміністка Ів Енслер. Цей день відзначають з 1998 року. У цей день пояснюють, що таке насильство, яким воно буває, куди звертатися та що робити. А також, як можна боротися з насильством у світі.
З 2012 року у світі відзначають Міжнародний день книгодарування, він припадає завжди на 14 лютого. Тож, ти можеш подарувати комусь книгу замість цукерок у цей день, а також прочитати щось новеньке та цікаве.
За новоюліанським церковним календарем, 14 лютого віряни вшановують пам’ять святого рівноапостольного Кирила та святого Авксентія. Кирила прозвали філософом за любов до книг, він був візантійським місіонером, аскетом. Разом з братом Мефодієм створив слов’янську абетку.
Святий Авксентій був сирійським монахом та аскетом. Жив на горі Оксія, неподалік Халкідону, та служив при дворі імператора Феодосія Молодшого. Став відомим як викривач єресей та знавець Святого Письма.
Не бажано 14 лютого підстригати волосся та нігті. Також краще перенести візит до лікаря. Не можна ображати інших людей, лаятися, сваритися та пліткувати. Не відмовляй у допомозі та милостині. Не можна ображати тварин та сварити їх.
За новим церковним календарем 14 лютого іменини відзначають: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло.
Раніше ми ділилися привітаннями для дружини на День закоханих.
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